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    Aile destek paketi ödemeleri başladı mı? Kimler ödeme alabilecek?

    Aile destek paketi ödemeleri için beklenen gün belli oldu.Ödeme almak içi başvuru yapanlar bu tarihi merak ediyordu.İşte ödemelerin başlayacağı gün..
    • 01.08.2022 - 10:06
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    Aile destek paketi ödemeleri başladı mı? Kimler ödeme alabilecek?

    Milyonlarca haneye yapılacak olan aile destek paketi ödemelerinin başlayıp başlamadığı konusu gündem oldu.Destek paketine başvuranlar ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunu araştırıyor.

    Yaklaşık 4 milyon haneye yapılacak olan aile destek paketi ödemeleri 15 milyar liralık bir bütçiden oluşuyor.Hane başı aylık 450 lira ile 600 liranın ödeneceği paket ile yıllık 5400 lira ile 7200 lira arası bir mebla ailelere ulaştırılacak.

    Peki ödemeler ne zaman başlıyor? İlk ödemelere hesaplara yatırıldı mı? İşte cevabı..

    Aile destek paketi ödemeleri başladı mı? Kimler ödeme alabilecek? #1

    Aile destek paketi ödemeleri ne zaman başlıyor?

    Aile destek paketi ödemeleri 29 Temmuz Cuma itibariyle başladı.Ödemeye başvuranlar hesaplarını kontrol ederek paranın yatıp yatmadığını öğrenebilirler..


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