Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırmaya başlandığı bildirildi.

AA

Dezavantajlı bireylerin aileleri, çeşitli yardımlarla desteklenmeye devam ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2006'da başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini anımsattı.

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Evde bakım yardımı 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldı

Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için "Evde Bakım Yardımı"nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 569 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

"Engelli bireylerin desteklenmesi için politikalar geliştirildi"

Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti: