Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 25 bin işçiyi kapsayan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan yaklaşık 25 bin işçiyi kapsayan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Aslan ve Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanı Devlet Sert tarafından imzalandı.

Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen imza törenine katılan Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, sendikal örgütlenmenin her çalışanın en doğal hakkı olduğunu vurguladı.

"Hizmet üretmeye, sunmaya devam edeceğiz"

Bakan Yanık, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi gereğinin her zaman farkında olduklarına işaret ederek, bunun için hem bakanlık olarak hem hükümet olarak imkanları olabildiği kadar zorladıklarını vurgulayarak, "Bu anlamda hem Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışan arkadaşlarımıza sağlayabileceğiniz imkanları maksimum ölçüde onların lehine olmak üzere değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi VİDEO

"Bu işler böyle keyfi olmamalı. Kamu Çerçeve Protokolü bağlayıcı bir sözleşmedir"

Bakan Vedat Bilgin de toplu iş sözleşmelerinin, sendikal örgütlenme ve sendikal mücadelenin bir ülkede demokrasinin göstergesi olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin demokrasiyi bütün kurumlarıyla işleten bir ülke olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin emekçilerin toplu pazarlık mücadeleleriyle güçlendiğini ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Biz toplu iş sözleşmelerinin her aşamasını bu mücadelelerin demokrasiye yaptığı katkı açısında da değerlendirmek durumundayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde çok özel hizmetler üretiliyor. Bu hizmetleri üretenler de bu hizmetleri alanlar da bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz insanlar. Zor zamanlarda 24 saat nitelikli hizmet ortaya koyuyorlar. Bu bakımdan onların emeklerini ücretle değerlendirmek zordur ama hayatımızı sürdürmemiz için gerekli olan şeylerden biri de elde ettiğimiz gelirdir. Çalışanlarımızın bu gelirlerinin artırılması önemlidir. Özellikle enflasyon dönemlerinde bu gelirlerin artışı daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu sözleşmeyle günlük ücretler 130 liradan 300 liraya çıkartılmıştır. Bu fevkalade önemli bir artıştır."





"Emeği korumak bizim görevimiz"

Bakan Bilgin, geçen yıl imzaladıkları Kamu Çerçeve Protokolü'nün üniversitelerden bakanlıklara, belediyelerden diğer kurumlara varıncaya kadar tüm kamuyu ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "Emeği korumak bizim görevimizdir. Emeklilerimizi her şartta, her durumda korumak zorundayız. Asgari ücretle ilgili düzenlemeler daha sonra. Altı aylık enflasyon farkları temmuzda netleşecek. Bu dönemin enflasyon tahribatını ortadan kaldıracak, onları yeniden tahkim edecek düzenlemeleri yapacağımızı kamuoyu zaten biliyor." dedi.

"Sözleşmesinin masada imzalanması büyük başarı"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da imzalanan sözleşmeyle sosyal diyalog mekanizmaları sayesinde çalışanların haklarının azami ölçüde korunduğu ve kamu hizmetlerinde de verimliliğin sağlandığı bir modelin hayata geçirildiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, emeğinin ve emekçinin hakkının verilmesi konusundaki yaklaşımından dolayı teşekkür eden Arslan, şöyle konuştu:

"Sahada gerginliği artırmadan, grev sürecini yaşamadan, çeşitli tepkilerle kamuoyunu rahatsız etmeden bu toplu iş sözleşmesinin masada imzalanmış olması hakikaten bizim için büyük bir başarı. Bir toplu iş sözleşmesinin iyi bir sözleşme olmasının birinci şartı, önce sosyal diyalog mekanizmalarıyla bir uzlaşının sağlanmasıdır. Bazen tek başına ücretin yüksek olması iyi bir sözleşme anlamına da gelmiyor. Onun için ülkemizde diyalogun, uzlaşmanın ve zorluklara rağmen sorunları çözme irademizin varlığı Türk endüstri ilişkiler sistemimizin tecrübesini gösteriyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Toplu iş sözleşmemizde yeni birtakım haklar elde edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki çalışanlar en zor işleri yapıyorlar. El uzatılması gerekenlere hizmet ediyorlar, hayırlı bir iş yapıyorlar. Onların ödüllendirildiği bir toplu iş sözleşmesine imza atmak benim için büyük bir onur ve gurur."