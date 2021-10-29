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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evlilere vergi indirimi teklifi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evlilere vergi indirimi teklifi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilere ve bekarlara farklı vergi oranları getirilmesi, kamuda esnek mesai sistemi, doğum sonrası babalık izin süresinin artırılması gibi önerileri TBMM'ye sundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 06:24
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    TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde oluşturulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi konulu alt komisyona bazı tespit ve öneriler sunuldu.

    ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KADINLAR

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bürokratları tarafından yapılan sunumda, Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranının yüzde 28,9, kayıt dışı çalışma oranının ise yüzde 36,8 olduğu belirtildi.

    Türkiye’deki 15 yaş üstü 31 milyon 623 bin olan kadın nüfusunun, 22 milyona yakını çalışmıyor.

    Kırsalda çalışan kadınların yüzde 96’sı ücretsiz, aile işçisi ve kayıt dışı olarak çalışıyor.

    Türkiye’de ücretli veya yevmiyeli çalışan kadınların oranı yüzde 30,6; işveren olarak çalışan yüzde 12,2; kendi hesabına çalışan oranı yüzde 17,1 olarak sıralandı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ndan evlilere vergi indirimi teklifi #1

    Türkiye Gazetesi'nden Cevdet FIrat Aydoğmuş'un haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın komisyona yaptığı sunumda yer alan öneriler şöyle:

    ESNEK MESAİ OLSUN

    Kamuda çalışan memurlar için çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar ebeveynlerin yarı zamanlı çalışmasına ilişkin bir düzenleme olmalı. Mesai saatlerinin kreş, okul öncesi eğitim kurumlarıyla giriş ve çıkış saatleriyle uyumlaştıracak şekilde birtakım çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var.

    Koronavirüs salgını süresince edinilen deneyimlerden yararlanarak kamuda esnek çalışmaya ilişkin kalıcı düzenlemeler yapılabilir, işin elverdiği ölçüde, tercihe bağlı olarak iş yerinde ve evden çalışma şeklinde hibrit modellerin uygulanması mümkündür.

    Bakım sorumlulukları nedeniyle kamu görevlilerine tercihe bağlı olarak esnek mesai sistemi uygulaması da yine önerilebilecek çalışmalar arasında görünüyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ndan evlilere vergi indirimi teklifi #2

    BABALIK İZNİ SÜRESİ UZATILSIN

    Doğum sonrası ücretli babalık izni süresinin arttırılmasında fayda var

    Kreş desteği, ücretli izinler başta olmak üzere doğum sonrası izinler artırılabilir, aile dostu vergilendirme politikaları uygulanabilir.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ndan evlilere vergi indirimi teklifi #3

    EVLİLERE VERGİ İNDİRİMİ YAPILSIN

    Çalışanlara kreş için nakit desteğinin veya farklı teşviklerinin sağlanması,

    ücretli analık, babalık izin sürelerinin arttırılması,

    evliler ve bekârlar için farklı vergi oranlarının getirilmesi,

    çocuk sayısına göre çalışanların vergi dilimlerinde düzenlemeler yapılması veya belli oranlarda vergi iadesinin sağlanması gibi düzenlemeler.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ndan evlilere vergi indirimi teklifi #4

    EBEVEYNLER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TATİL YAPABİLSİN

    Kadın işçilere doğum nedeniyle iş göremezlik halinde gelir kaybına uğramamaları için günlük kazancının tamamının ödenmesi,

    esnek çalışma biçimleri güvenceli esneklik modeline uygun bir yapıya kavuşturulması,

    ebeveynlerin dönüşümlü olmak koşuluyla yıllık izinlerini çocuklarının tatil dönemlerinde kullanabilecek şekilde esnetebilmesi yönünde öneriler yer alıyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ndan evlilere vergi indirimi teklifi #5

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