AK Parti: EYT sorunu çözülecek

2022 yılının milyonlarca emekliyi ilgilendiren belki de en önemli konusu EYT… AK Parti hummalı bir çalışmaya girişti. Önce teklif görüşülecek, ardından da Meclis’e sunulacak…

Yeni asgari ücret aralık ayında belirlendi, ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi.

O konu da çözüme kavuştu ve ek zamlarla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti.

3600 EK GÖSTERGE YASALAŞACAK

Akıllarda 3600 ek gösterge çalışması kaldı, bununla ilgili de müzakereler hemen başladı.

Milyonlarca memuru ilgilendiren ek göstergenin yasa teklifi olarak Meclis'e geleceği ve yasalaşacağı belirtildi.

AK PARTİ EYT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ve son olarak EYT için gaza basıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) sorununu, AK Parti kesin bir şekilde çözmeyi amaçlıyor.

Bunun için tarih olarak 2022 olarak belirlenmişti ve bu yönde hummalı bir çalışmaya girişildi.

Yetkili kurulların tavsiyeleri dahilinde EYT için artık gün sayılıyor.

MASADAN MEMNUN KALKMAK İSTİYORLAR

Meclis’e sunulacak teklif için kolları sıvayan AK Parti, kurumların kanaat önderlerini de dinleyecek.

Böylelikle tıpkı asgari ücrette olduğu gibi EYT masasından da herkes memnun bir şekilde kalkacak.