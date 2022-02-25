Euro
15.82
-0.14%
Dolar
14.08
0.39%
Altın
867.85
1.47%
Borsa
1876
1.35%
Bitcoin
546.676
9.08%
BTXN Coin
39.93
2.59%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    AK Parti: EYT sorunu çözülecek

    2022 yılının milyonlarca emekliyi ilgilendiren belki de en önemli konusu EYT… AK Parti hummalı bir çalışmaya girişti. Önce teklif görüşülecek, ardından da Meclis’e sunulacak…
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AK Parti: EYT sorunu çözülecek

    Yeni asgari ücret aralık ayında belirlendi, ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi.

    O konu da çözüme kavuştu ve ek zamlarla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti.

    3600 EK GÖSTERGE YASALAŞACAK

    Akıllarda 3600 ek gösterge çalışması kaldı, bununla ilgili de müzakereler hemen başladı.

    Milyonlarca memuru ilgilendiren ek göstergenin yasa teklifi olarak Meclis'e geleceği ve yasalaşacağı belirtildi.

    AK PARTİ EYT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

    Ve son olarak EYT için gaza basıldı.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) sorununu, AK Parti kesin bir şekilde çözmeyi amaçlıyor.

    Bunun için tarih olarak 2022 olarak belirlenmişti ve bu yönde hummalı bir çalışmaya girişildi.

    Yetkili kurulların tavsiyeleri dahilinde EYT için artık gün sayılıyor.

    MASADAN MEMNUN KALKMAK İSTİYORLAR

    Meclis’e sunulacak teklif için kolları sıvayan AK Parti, kurumların kanaat önderlerini de dinleyecek.

    Böylelikle tıpkı asgari ücrette olduğu gibi EYT masasından da herkes memnun bir şekilde kalkacak.


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'nın saldırı gerekçesi: BM Sözleşmesi 51. maddesi dedir, neleri kapsıyor?
    Gündem

    Rusya'nın saldırı gerekçesi: BM Sözleşmesi 51. maddesi dedir, neleri kapsıyor?

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!
    Piyasalar Investment

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!

    İzmir Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı
    3. Sayfa

    İzmir Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı

    Görüş Bildir