Tüm kesimlerin sıkıntılarını çözmek için çalıştıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücret ile ilgili güçlü artışların yaşanacağını söyledi.

Türkiye'de son dönemde yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon sorunu hükümetin en önemli çalışma alanı.

Vatandaşı enflasyona ezdirmeme sözü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette yüzde 30 ara zammı temmuzda açaçıklayarak ücretin 5 bin 500 liraya çıkarıldığını duyurmuştu.

Yıl başında yeni asgari ücret miktarı belirlenecek

Bu kapsamda yıl başında ise dönem şartları da göz önünde bulundurularak yeni bir ücret belirlenecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırıkkale'de düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, bu konuya değindi.

İHA'nın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 80 maddelik torba kanunun sevk edildiğini ifade eden Sarıeroğlu, tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacak düzenlemeleri yapacaklarını belirtti.

AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Güçlü artış olacak VİDEO



"Güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak"



Dönem şartlarına göre asgari ücrette güçlü artışların yaşanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, "Bütçe sürecinden sonra da yine emekçilerimizin başta 'EYT' olmak üzere sözleşmelilerin kadro konusu olmak üzere arkasından asgari ücretimizin yine o dönemki şartlar değerlendirilerek asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın; kaldı ki asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları etkilemiyor.

Sosyal yardımlar başta olmak üzere engelli aylıkları, evde bakım aylıkları, yaşlı aylıkları ve her alanı etkiliyor. Bütün işyerlerindeki ücret skalalarını da bu tip artışa etki eden bir sosyal denge ücretidir aslında. Bu anlamda asgari ücret ile ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak" dedi.

Sarıeroğlu, 84 milyon vatandaş için Türkiye'nin geleceği için güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



