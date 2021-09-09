Akaryakıt bayilerinin denetiminde yeni dönem başlıyor

Akaryakıt bayileri ve dağıtıcı lisans sahipleri 1 Ocak'tan itibaren sadece EPDK tarafından yetkilendirilen otomasyon firmalarıyla çalışabilecek. Böylelikle tüketiciler daha sağlıklı hizmet alabilecek.

Akaryakıt bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişilerin yetkilendirilmesinde aranacak idari, mali ve teknik koşullar ile otomasyon şirketleri ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin hak ve yükümlülükleri kurul kararıyla belirlendi.

OTOMASYON FİRMALARI DENETİM ALTINA ALINDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bu kararıyla otomasyon firmalarının yeterli sayıda personelle en kaliteli şekilde hizmet vermesi amaçlanırken, yetki belgesi bulunmayan ve ehil olmayan otomasyon firmalarının piyasayı olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunmaları engellenecek.

İDARİ PARA CEZASI GELDİ

Ayrıca mevzuata aykırı faaliyette bulunan otomasyon firmalarına, bu tarihten sonra idari para cezası uygulanabilecek.

YETKİLİ SERVİSLER DE BELİRLİ KRİTERLER ALTINA ALINDI

Piyasada otomasyon sistemlerinin kurulması, bakım ve onarımı için EPDK'dan yetki almak üzere başvuruda bulunacak şirketlerde faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak sayıda personel istihdamı, gerekli sayıda yetkili servis ağı, faaliyete ilişkin kalite belgeleri, mali yeterliliği sağlayacak sermaye, nakit ve cari oranlara sahip olma şartı aranırken, yetkili servislere de yapılacak işin niteliğine göre gerekli koşullara sahip olma zorunluluğu getirildi.

OTOMASYON SİSTEMİ UYGUN OLMAYAN BAYİLERE AKARYAKIT İKMALİ YAPILAMAYACAK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, düzenlemenin hem bayi faaliyetlerinin aksamaması hem de denetimlerin daha etkin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yaklaşık 52 dağıtıcı ve 13 bin bayilik lisansı sahibinin otomasyon sistemlerine ilişkin süreci en kısa zamanda tamamlaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"1 Ocak'tan itibaren akaryakıt sektöründe yeni bir dönem başlayacak. Otomasyon sistemi piyasanın sağlıklı şekilde işleyişi için çok önemli. Gerek dağıtıcı gerek bayilik lisansı sahipleri otomasyon konusunda beklediğimiz adımları atmazsa faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabiliriz. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulması, bakım ve onarımı için kurumdan yetki alan otomasyon şirketleri dışındaki firmalarla bu tarihten itibaren çalışamayacak. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulmadığı veya kurduğu sistem düzenlemelerimize uygun olmayan bayilere akaryakıt ikmali yapamayacak.

"SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN GEREKLİ HASSASİYETİ BEKLİYORUZ"

Bu durumdan tüketicilerimizin de olumsuz etkilenmemesi için ilgili sektör temsilcilerimizden gereken hassasiyeti göstermelerini ve üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz."