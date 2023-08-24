Akaryakıt fiyatları etkilenecek! ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü Akaryakıt fiyatlarını etkileyen etmenlerden birisi de ticari ham petrol stoklarının azalıp artması. ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalmasının akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ticari ham petrol stoklarını açıkladı.

ABD'de geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 100 bin varil düştü.

Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 418 bin varil azalacağı yönündeydi.

EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 433 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı.

Stratejik ham petrol stokları arttı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 600 bin varil artarak 348 milyon 900 bin varile yükseldi.

ABD'nin benzin stokları yükseldi

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 500 bin varil artarak 217 milyon 600 bin varil oldu.

Ham petrol ihracatı ve ithalatı geriledi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 225 bin varil azalışla 6 milyon 933 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 341 bin varil azalarak 4 milyon 258 bin varile geriledi.

Günlük ham petrol üretimi arttı

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 12-18 Ağustos haftasında 118 bin varil artışla 13 milyon 202 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Günlük üretim beklentisi

EIA'nın "Ağustos 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 9 bin varil olması bekleniyor.