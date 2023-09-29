Akaryakıt istasyonları kart komisyon oranından dertli Akaryakıt istasyonları kart komisyonların oranının yüksek olmasından yana dertli. Konu ile ilgili açıklama yapan EPGİS, ya komisyonların düşürülmesi ya da kâr marjlarının artırılması gerektiğini savunuyor.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt istasyonlarından kart komisyonu sorununa dikkat çekti.

EPGİS yaptığı açıklamada uygulanan yüksek kart komisyon oranları sebebiyle akaryakıt istasyonlarının kapanabileceğini belirtti.

Kart komisyon oranlarına ilişkin açıklamada bulunan EPGİS konu ile ilgili şu ifadeyi kullandı:

Ya kâr marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı.

"Kart komisyon oranları nedeniyle kapalı istasyon görürseniz şaşırmayın"

Kart komisyon oranları nedeniyle kapalı istasyon görürseniz şaşırmayın. Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok.

"Bayiye yüzde 1,3 kalıyor"

EPGİS, açıklamasında toplam kâr marjının brüt yüzde 8,6, bayiye kalan brütün yüzde 4,3, ertesi gün banka POS komisyon oranının yüzde 3 olduğunu belirterek bayiye sadece yüzde 1,3 kaldığını dile getirerek şöyle devam etti:

Bu yüzde 1,3 ile tüm işletme giderlerimizi karşılamamız bekleniyor. Ya kâr marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı."

Kart komisyonunun kâra etkisi

Toplam kâr marjı brüt: Yüzde 8,6

Bayiye kalan brüt: Yüzde 4,3

Ertesi gün banka POS komisyon oranı: Yüzde 3

Bayiye kalan: Yüzde 1,3