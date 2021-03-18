Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bugün başladı

EPDK, 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

FİYAT FARKI TABLOSU YAYINLANDI

Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayınladı.

"KÂR OYUNLARINA SON VERMEK AMAÇLANIYOR"

EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kâr oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

İLLERE GÖRE FİYAT FİYAT UYGULAMASI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karardaki illere göre fiyat farkı tablosu:











