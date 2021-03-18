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    Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bugün başladı

    EPDK, 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı.
    • AA
    • 18.03.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 10:20
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    Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bugün başladı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    FİYAT FARKI TABLOSU YAYINLANDI

    Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayınladı.

    "KÂR OYUNLARINA SON VERMEK AMAÇLANIYOR"

    EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kâr oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

    Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bugün başladı #1

    İLLERE GÖRE FİYAT FİYAT UYGULAMASI

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karardaki illere göre fiyat farkı tablosu:

    Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bugün başladı #2

    Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bugün başladı #3

     

    Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bugün başladı #4

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