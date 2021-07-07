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- Akbank, hizmet kesintisine ilişkin bir açıklama daha yaptı
Akbank, hizmet kesintisine ilişkin bir açıklama daha yaptı
Akbank, 2 gündür yaşanan sorun nedeniyle müşterilerinden özür diledi. Sorunun ne zaman çözüleceği bilinmiyor.
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 16:36
Akbank, son 2 gündür yaşanan sistemsel arıza ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Akbank'tan yapılan açıklamada sistemlerinin önümüzdeki saatlerde kademeli devreye alınmasının hedeflendiği belirtildi.
MÜŞTERİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİ
Akbank'tan yapılan son açıklama şöyle:
"Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz.
Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz."