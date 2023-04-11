Akçakoca ve Amasra, balık sezonuna erken veda etti Olumsuz hava şartları, 15 Nisan'da kapanacak olan av sezonuna 4 gün kala paydos kararı aldırdı.

AA

Balık sezonuna büyük bir özlemle 1 Eylül'de başlanmasının ardından geçen av sezonu zamanı 15 Nisan'da bitmek üzere.

Düzce ve Bartın'da 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, olumsuz hava şartları ve ürün azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı.

Düzce'nin Akçakoca ile Bartın'ın Amasra ilçesi için balık avı sezonu kapandı

Bölgedeki önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ile Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçılar, sezon bitiminden bir hafta önce kötü giden hava şartları ve av azlığı nedeniyle "ekmek tekneleri"ni limanlara demirledi.

Sezon bitince ağların onarılmasına başlandı

Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçılar, av yasağıyla kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

"Sezon iyi başladı"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, iyi başlayan sezonun devamında da bereketli avlanma yaptıklarını söyledi.

"Balıkçılık hava şartlarına bağlı"

Balıkçılığın mevsim ve hava şartlarına bağlı olduğunu anlatan Karakaş, genel anlamda kıyı ve açık deniz balıkçılığında iyi sezon geçirdiklerini belirtti.

"Sezon, kendi kendine bitti"

Karakaş, balıkçıların denize açılmadığını ve tamir onarım işlerine başladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Denizin ısınması ve hava şartlarının nisan ayında kötü geçmesiyle sezon kendi kendine bitmiş durumda. Ayın 15'inde umumi yasak başlıyor. Tezgahlarda balık eksikliğini ve yüksek fiyatları göreceğiz.

Kıyı balıkçılığındaki balık türü sınırlı

Kıyı balıkçılığında sadece tür ve boy yasaklarının bulunduğunu, havaların ısınmasıyla çinekop, lüfer, mezgit, barbun, istavritin tezgahlarda yerini alacağını aktaran Karakaş, "Sezonu şu an itibarıyla kapatmış durumundayız. Son zamanlarda zaten hava şartları çok kötü gidiyor. Böyle de devam edecek gibi." dedi.

"Ağ tamiriyle uğraşacağız"

20 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Top da tamir ve bakım işlerine başladıklarını kaydetti. Yeni sezonu bekleyeceklerine işaret eten Top, şu şeklinde konuştu:

Şu an bakım onarım yapıyoruz. Yeni sezona kadar teknelerimiz bakımlarıyla, ağ tamiriyle uğraşacağız. Onun dışında yeni sezona kadar çıkmak yok.

"Eski bollukları bulamıyoruz"

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan da bu sezon balıkçıların yüzünün sadece palamutla güldüğünü söyledi. Kısa süre önce de hamsi bolluğu yaşandığını anımsatan Orhan, şu değerlendirmede bulundu:

15 Nisan'da bitmesi gereken av sezonunu 1 hafta önceden kapattık sayılır. Balıkçılık her geçen sene kötüye gidiyor. Eski bollukları bulamıyoruz.

"Balıkçılar umduğunu bulamadı"

Balıkçıların tekne ve kayıklarını boşaltıp ağ tamirine başladığını aktaran Orhan, "Şu anda tezgahlar da boş, hiç balık yok. Bu sene kötü bir sezon geçirdik, balıkçılar umduğunu bulamadı." dedi.

İlçede 15 yıldır balıkçılık yapan Hasan Ok da kötü bir sezon geçirdiklerini ve 1 Eylül'den bu yana yaşamlarını idame ettirecek kadar balık avlayabildiklerini anlattı.

"Kazandığımızla idare edeceğiz"

Ok, bu sene avcılıkta verim alamadıklarını vurgulayarak, şu ifadeyi kullandı: