Akçakoca'dan Uzak Doğu'ya deniz salyangozu ihracatı

Batı Karadeniz'de Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanan deniz salyangozları, Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Deniz salyangozu ihracatı sessiz ama derinden giden bir sektör. Uzun yıllar önce kısmi bir şekilde başlayan ve aslında o yıllarda getirdiği gelir ile önemli kazançlar sağlanan bu ihracat türü artık bilinçli ellerde yangınlaştı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesi de zamanla deniz salyangozu ihraç eden noktalardan biri haline geldi.

DENİZ SALYANGOZU DALARAK ÇIKARTILIYOR

Sabah erken saatlerde denize açılan balıkçılar, dalma usulüyle denizin dibinde salyangoz avcılığı yapıyor.

JAPONYA, ÇİN VE KORE ALIYOR

Balıkçılar, limanda alıcısı hazır bulunan salyangozları kamyonlara yüklüyor. Fabrikalarda işlenen salyangozlar, Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelere gönderiliyor.

EK GELİR SAĞLIYOR

Av yasağının olduğu dönemlerde balıkçılara ek gelir sağlayan salyangoz, yüzleri güldürüyor.

"HAVALAR GÜZEL GİTTİĞİ SÜRECE AVCILIK SÜRER"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçıların ilave gelir için deniz salyangozu avcılığı yaptığını söyledi. Havaların iyi gitmesiyle deniz salyangozu avcılığının yeniden hareketlendiğini belirten Karakaş, "Bölgemizde çıkan salyangozlar Türkiye'deki çeşitli fabrikalarda işlenip, Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Havalar güzel gittiği sürece de salyangoz avcılığı devam edeceğe benziyor." diye konuştu.

SEZONDA 500 TON SALYANGOZ SATILIYOR

Deniz salyangozunun, bölgede balık avcılığından sonra önemli bir gelir kapısı olduğunu vurgulayan Karakaş, "Sezonda Akçakoca Limanı'ndan fabrikalara 500 ton civarında salyangoz satıyoruz. Balığın olmadığı dönemlerde özellikle dalma usulüyle balıkçıların geçim kaynağı.

"BALIKÇILIK YASAKKEN DE SALYANGOZ AVCILIĞI YAPILIYOR"

Balıkçılığın yasak olduğu dönemlerde salyangoz avcılığı yapılıyor. Bu da balıkçıların yüzünü güldürüyor." dedi.