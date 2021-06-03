Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden mayısta 1.37 milyar dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sin, birliklerinin mayıs ayında 1 milyar 370 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, yazılı bir açıklama yaparak, "Şubat ayından itibaren büyük bir atılım yapan bölge ihracatçılarımız, ihracat hacmindeki en yüksek artışı ve değeri mayıs ayında yakaladı. Dünya genelinde 215 ülke ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştiren birliğimiz, yüzde 112,5 artışla 1 milyar 372 milyon 525 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu ayda ülkemizin 16 milyar 480 milyon dolarlık genel ihracatına yüzde 9 oranında destek verdik." değerlendirmesinde bulundu.

EN FAZLA İHRACATI KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sin, ihracatlarını sektör bazında da değerlendirerek, "Mayıs ayında en fazla ihracatı yüzde 252 artış ve 551 milyon 100 bin dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 111 artış ve 346 milyon 800 bin dolarla ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 44 artış ve 117 milyon 900 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

“EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜLKE HOLLANDA”

Dış satım artışlarının ülkeler bazındaki durumu hakkında bilgi veren Sin, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde Hollanda yüzde 50 artış ve 90 milyon 800 bin dolarla birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 476 artış ve 75 milyon 300 bin dolarla İspanya, yüzde 90 artış ve 66 milyon 800 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Yılın beşinci ayında ihracat hacminde en yüksek artışı, yüzde 3 bin 753 artış ve 56 milyon dolarla Nijerya'da yakaladık."