Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin mart ayı ihracatı yüzde 44 arttı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında birlik bünyesinde yapılan dış satımın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 1 milyar 240 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, koronavirüsün zorlu koşullarına rağmen üretim ve tedarikçi gücünü artırdığını belirtti.

IRAK, İHRACATTA BİRİNCİ

Yamanyılmaz, ihracatlarının ülkeler bazındaki durumuyla ilgili, "Mart ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde yüzde 95 artış ve 92 milyon 700 bin dolarla Irak birinci, yüzde 122 artış ve 65 milyon 200 bin dolarla İtalya ikinci, yüzde 16 artış ve 63 milyon dolarla Hollanda üçüncü sırada yer aldı. Pazar çeşitliliğinde yoğunlaştığımız Afrika'nın lider ülkelerinden Nijerya pazarında yüzde 1.096 artış sağlayarak 55 milyon 800 bin dolar değerle rekor kırdık. Nijerya'yı yüzde 337 artış ve 29 milyon 600 bin dolarla Yunanistan ile yüzde 140 artış ve 35 7 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

Huriye Yamanyılmaz, 2021 yılının ilk 3 ayında yaptıkları dış satımın da 3 milyar 240 milyon dolara ulaştığını bildirdi.