Akdeniz Sahil Yolu'nun öncesi ve sonrası Türkiye'deki ulaşım yatırımlarından biri daha şekillendi. Antalya ile Mersin arasındaki sarp güzergah güvenli hale getirildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Akdeniz Sahil Yolu'nun öncesi ve sonrasına ait bir görsel paylaştı.

Türkiye'nin en sarp yoluna sahip Antalya ile Mersin karayolu virajlı yollardan Akdeniz Sahil Yolu Projesi ile kurtuluyor.

Projesi, iki kentin turizm, ticaret ve tarımdaki iş birliğini arttıracak boyutta.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne göre, Mersin ile Antalya arasında planlanan 456 kilometrelik yolun 394 kilometresi tamamlanarak bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı.

Tünel, köprü ve viyadük inşaatları

Ekipler, tünel, köprü ve viyadük inşaatlarında hummalı bir çalışma yürüttü.