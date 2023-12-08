Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanma azaldı En son yayınlanan uluslararası raporlar Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanmanın son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

AA

Balıkçılık; geçim kaynağı olması, gıda güvenliği ve beslenme açısından çok önemli.

Aşırı avlanma bu kazanımların azalmasına ve balıkların neslinin tükenmesine neden oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) bağlı Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nun (GFCM) hazırladığı rapor, Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanmanın hangi aşamada olduğunu gözler önüne serdi.

GFCM'nin Akdeniz ve Karadeniz'in Balıkçılık Durumu (SoMFi) raporu açıklandı.

Raporda, Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanmanın, 12 yıl önce başlayan düşüş eğiliminin ardından ilk kez yüzde 60'ın altına gerilediği kaydedildi.

Aşırı avlanma endişe kaynağı olmayı sürdürüyor

Raporda aşırı avlanmanın endişe kaynağı olmayı sürdürdüğü ancak bu konuda geçen yıl yüzde 15’lik düşüş yaşandığı, 2012'den bu yana av baskısının yüzde 31 azaldığı belirtildi.

2021 yılında 2 milyon ton deniz ürünü elde edildi

Ayrıca SoMFi 2023 verilerine göre, 2021 yılında balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe yaklaşık 2 milyon ton deniz ürünü üretildi.

700 bin kişiye iş imkanı sağlandı

Raporda balıkçılık ve deniz ürünleri yetiştiriciliğinin 20 milyar dolardan fazla gelir sağladığı ve değer zinciri boyunca 700 bin kişiye iş imkanı oluşturduğu kaydedildi.

"Balık stoklarının aşırı sömürüsü önemli ölçüde azaldı"

Balıkçılıktaki olumlu eğilimlere rağmen sektörün halen stres altında olduğuna işaret edilen raporda, şu tespite yer verildi:

Balık stoklarının aşırı sömürüsü önemli ölçüde azalmış olsa da Akdeniz ve Karadeniz'deki av baskısı hala sürdürülebilir kabul edilen düzeyin iki katı seviyesinde. Ancak GFCM'nin yönetim planları ile teknik ve av sahası sınırlaması önlemlerini genişletmeye odaklanması, önemli ticari türler için olumlu sonuçlar verdiğini de gösteriyor.

Dil balığı

Raporda, Adriyatik Denizi'nde dil balığı av baskısında yüzde 77'lik azalma olduğu bildirildi.

Kalkan balıkçılığı

Karadeniz'de kalkan balıkçılığı av baskısında yüzde 73'lük azalma olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)