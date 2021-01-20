Akdeniz'den 289 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal gıda ihracatı

Akdeniz'den 289 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal gıda ihracatı

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin, 2020 yılında 115 ülkeye 289 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal gıda ihracatı yaptığı bildirildi.

Yıl sonu itibari ile çeşitli ihracat birlikleri ,kendi bölgesine giren firmaların yaptığı faaliyetleri sınıflandırarak elde edilen rakamı ve çalışılan ülkeleri paylaşıyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (ASHİB) 2020'de pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu belirtildi.

AFRİKA, LATİN AMERİKA VE UZAK DOĞU ÜLKELERİ HEDEF PAZAR OLARAK BELİRLENDİ

Birliğin, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik uygulamaya koyduğu Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetiyle ilgili açıklaması şöyle:

"Küresel krize dönüşen koronavirüs salgınının gölgesinde geçen 2020 yılında 289 milyon dolarlık ihracat 115 ülkeye gerçekleştirildi. Türkiye'nin hayvansal gıda ihracatında ana pazarları oluşturan Orta Doğu ülkelerindeki istikrarsızlık, jeopolitik riskler ve korumacılık tedbirlerine karşı alternatif arayışına yönelen ve bu kapsamda Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerini hedef pazar olarak belirleyen ASHİB, 2020 yılındaki 2 milyar 451 milyon dolarlık ihracata yüzde 2,6 oranında destek verdi."