Her biri 365 ton olan jeneratörler, deniz terminaline teslim edildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Akkuyu Nükleer AŞ, santralin ilk ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörünün Mersin'e ulaştığını bildirdi.

Akkuyu için üretilen 4 buhar jeneratörü Mersin'de FOTO GALERi

HER BİRİ 365 TON

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, buhar jeneratörlerinin her birinin 365 ton olduğu belirtildi.

Jeneratörlerin, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash tarafından üretildiği ifade edildi.

4 BUHAR JENERATÖRÜ TESLİM EDİLDİ

Santralin ilk ünitesi için üretilen jeneratörlerin, zincirlerle sabitlenerek kapalı gemi ambarlarında taşındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 buhar jeneratörü, doğu deniz terminaline teslim edildi. Buhar jeneratörlerinin gemiden indirilmesi için NGS sahasına büyük bir Liebherr LR 1800 paletli vinç monte edildi. Akkuyu NGS inşaatı için tedarik edilen buhar jeneratörleri, gemiden indirilerek ağır yük depolama alanına alındı.

Giriş kontrolüne, ekipman üreticisi konumunda bulunan Atommash'ın yanı sıra reaktör tasarım geliştiricisi ve ana yüklenici firmanın uzmanları da katılacak. Denetim kapsamında, tedarik edilen malzemelerin kalitesi ve sayısı değerlendirilerek, kusur bulunup bulunmadığı ve ambalaj kalitesi ile belgelerinin eksiksiz ve doğru olup olmadığı kontrol edilecek."