Akkuyu NGS ile her yıl 35 milyon ton karbon salınımı azalacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yapımı Mersin'de devam eden Akkuyu NGS inşaat sahasında incelemede bulundu. İncelemelerine ait bir mesaj yayınlayan Bayraktar, tesisin enerjiye katkısını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında incelemede bulunarak santralin son durumuna ilişkin bilgi aldı. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk nükleer sahasında Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile çalışmaları yerinde incelediklerini aktardı. "Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak" Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım" olarak nitelendirdiği Akkuyu NGS'ya yaptığı ziyareti şöyle anlattı: Ülkemizin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS inşaat sahasındaydık. Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile çalışmaları yerinde inceleyerek santralin son durumuyla alakalı bilgi aldık. Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım olan Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Böylelikle her yıl 35 milyon ton karbon salımından kaçınmış olacağız. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)