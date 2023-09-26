Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında incelemede bulunarak santralin son durumuna ilişkin bilgi aldı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk nükleer sahasında Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile çalışmaları yerinde incelediklerini aktardı.
"Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak"
Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım" olarak nitelendirdiği Akkuyu NGS'ya yaptığı ziyareti şöyle anlattı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Ülkemizin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS inşaat sahasındaydık. Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile çalışmaları yerinde inceleyerek santralin son durumuyla alakalı bilgi aldık. Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım olan Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Böylelikle her yıl 35 milyon ton karbon salımından kaçınmış olacağız.