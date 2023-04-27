Akkuyu NGS, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak İlk nükleer yakıt getirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak ve doğalgaz ithalatını yıllık 1,5 milyar dolar düşürecek.

AA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alıyor…

Bugün ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı bağlantı ile törene katılacak.

Törenin önemli konuklarından biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olacak.

Putin, bu törene video konferansla bağlanacak.

Doğalgaz ithalatı yıllık 1,5 milyar dolar düşecek

Yatırım bedelinin 20 milyar dolar olan santralle, doğalgaz ithalatı yıllık 1,5 milyar dolar düşecek.

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak olan Akkuyu NGS, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına büyük katkı sağlayacak.

İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Türkiye'ye getirilen yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak.

Karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek

Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak.

Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecek.

Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.

12 Mayıs 2010'da imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı.

Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

Dünyanın en büyük nükleer enerji santrali

Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.

Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının aynı anda yürütüldüğü projede böylelikle en yoğun inşaat aşamasına geçildi.

Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.

Türk çalışanlardan oluşan binlerce kişi görev alıyor

Çalışmaların inşaat sahasının tamamında hız kesmeden devam ettiği projede, çoğunluğu Türk çalışanlardan oluşan binlerce kişi görev alıyor.

İnşaat sahasında çalışan kişi sayısı en yoğun dönemde 30 bini buldu.

Bugüne kadar 140 bin ton inşaat demirinin kullanıldığı ve 1,3 milyon metreküp betonun döküldüğü santralin yapımında 1300'den fazla iş makinesi görev yapıyor.

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

İşletme ömrünü 20 yıl daha uzatacak

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

"2053 net sıfır emisyon"

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek santral, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor.

Akkuyu NGS'nin işletmede kalacağı 60 yılda toplam 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyeceği hesaplanıyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen santralin işletme döneminde, 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.