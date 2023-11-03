Akkuyu NGS'de simülasyon merkezi devreye geçti Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS'de tam ölçekli simülasyon merkezi devreye alındı. Merkezde, projede görev alacak ekip eğitilerek göreve başlayacak.

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AA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olmak özeliğini taşıyor.

Akkuyu NGS'nin inşaatında yaşanan gelişmeler ve yeni devreye alınan bölümleri yakından takip ediliyor.

Akkuyu NGS'nin güç ve kontrol ünitelerinin bire bir kopyası olan tam ölçekli simülatör aracılığıyla santral işletmeye alınmadan önce güç ünitelerinde çalışacak personele uygulamalı eğitim verilecek. Eğitimi tamamlayanlar yetkinlik belgesine sahip olacak.

"Akkuyu NGS, Türkiye'nin 60 yıllık hayali"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı, simülasyon merkezi açılışında, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu söyledi.

"20 yıllık süreçte 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmayı planlıyoruz"

Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefine de değinen Sarı, şu ifadeleri kullandı:

Net sıfır karbon emisyon hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki 20 yıllık süreçte 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmayı planlıyoruz. Bu amaçla biri Sinop biri Trakya'da olmak üzere iki nükleer santral projesinin hayata geçirilmesi için başta Rusya, sonra Güney Kore ve Çin olmak üzere ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor.

"Santralde çalışacak operatör ve mühendislerin yetkinlikleri kazanmasına katkı sağlayacak"

Sarı, simülasyon merkezinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

Nükleer santralde çalışacakların yüksek bilgi ve becerinin yanı sıra yüksek düzeyde güvenlik ve kalite kültürüne sahip olması gerekiyor. Bu merkez, santralde çalışacak operatör ve mühendislerin gerekli yetkinlikleri kazanmasına büyük bir katkı sağlayacak. Tam ölçekli simülatörün yıllar boyunca Akkuyu santralinde hizmet edeceğini biliyoruz. On binlerce Türk mühendis ve operatör buralarda eğitim alacak.

Proje takvime uygun ilerliyor

Konuşmaların ardından Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, tam ölçekli simülasyon merkezinin santralin yönetim panosunun bire bir aynısı olan modelini temsil ettiğini söyledi.

"Santralde çalışacak herkes burada mutlaka eğitim görecek"

Simülasyon merkezi sayesinde gerçek nükleer santralde olduğu gibi reaktör, türbin ve diğer sistemlerin kontrolü noktasında eğitimlerin verileceğini belirten Butckikh, şu bilgiyi verdi:

Nükleer santralde çalışacak olan işletme personeli ekibinden herkes, mühendis ve operatörler burada yetkinliklerinin artırılması konusunda eğitim alacaklar. Bu eğitimler bireysel programlar, eğitim ve kalifiye seviyesine göre değişkenlik gösterecektir. Santralde çalışacak herkes burada mutlaka eğitim görecek ve ancak gerekli sınavlardan geçtikten sonra nükleer güç santralinin işletilmesine katılım sağlayabilecek.

"Simülasyon eğitimleri almaya başlayacağız"

Akkuyu Nükleer AŞ Reaktör Kontrol Baş Uzmanı Emre Yarar, 5 yıldır Akkuyu Nükleer AŞ'de çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

Reaktör bölümünde çalışmaya başladım. Şu an reaktör kontrol baş uzmanlığına kadar yükseldim. Kontrol odasında çalışacağım. Bunun için de şu an simülasyon eğitimleri almaya başlayacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)