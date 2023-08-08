Akkuyu NGS'nin 4. ünitesinde yeni gelişme Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu NGS'nin 4. ünitesinde reaktör binasının temel döşemesinin betonlanması tamamlandı.

AA

Türkiye'nin enerji kaynaklarını artırma çalışmalarından birisi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. ünitesinin inşaat sahasında yeni bir gelişme yaşandı.

Akkuyu NGS'nin 4. ünitesinde reaktör binasının temel döşemesinin betonlanması sonuçlandırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaat için büyük bir önem taşıyan bu aşamanın tamamlanması, kor tutucunun yer alacağı reaktör şaft duvarlarının inşasına olanak sağlayacak.

İnşaatının temeli için yüksek kalitede bir beton karışımı kullanılıyor

Akkuyu NGS inşaatının temeli için yüksek kalitede özel bir beton karışımı kullanıldığı bildirildi.

Beton, doğrudan Akkuyu NGS sahasından çıkarılan kırma taş ve kum gibi doğal taş malzemelerden oluşuyor.

Her beton karışımı, Akkuyu NGS şantiyesindeki laboratuvarlarda yapılan bir dizi kontrol işleminden geçirilerek, betonun sıcaklık ve yoğunluk gibi özellikleri denetleniyor.

Ayrıca, döşemenin maksimum dayanıklılığını sağlamak için reaktör binasının temeline 3 bin 500 ton armatür ve 17,5 bin metreküp beton karışımı döküldü.

Toplam 10 futbol sahasını bir metre yükseltebilecek bir kapasitede

Bu miktardaki betonla 10 futbol sahasına bir metre yükseklikte zemin oluşturulabiliyor.

"Tesisimizin 4. güç ünitesinde gerçekleşen yılın en önemli olaylarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şunları kaydetti: