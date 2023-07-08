Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bölgedeki işsizliği en aza indirdi Mersin'in Gülnar ilçesinde enerji kaynağı amacı ile inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin istihdama etkisi de hesaplandı.

AA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye için enerji kaynağı üretiminde kritik öneme sahip bir yatırım.

Santralin tüm inşaatı 5 yıla yayılan bir süreçte büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Bu işlemler ve santralin faaliyete geçtiğinde yapılanacak işler için istihdam bölgeden karşılanıyor.

Türkiye-Rusya ilişkileri tarihinin en büyük projesi olan Akkuyu NGS, üreteceği elektrikle İstanbul'un tüm elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir kapasiteye sahip olacak.

Gülnar-Silifke-Taşucu bölgesine katkı

Bölgedeki STK'lar yapımı 5 yıldır devam Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS), Gülnar-Silifke-Taşucu bölgesine yönelik katkılarını değerlendirdi.

"Sosyo-ekonomi bir büyümeye öncülük edildi"

Konu ile ilgili odalar, 2018'den bu yana yaşanan değişimi, gelecekte bölgenin daha da büyüyüp gelişeceğinin en büyük işareti olarak gördüklerini söyledi. Yaratılan ekonomi ile bölgede işsizliğin en aza indiğini aktaran yetkililer sosyo-ekonomi bir büyümeye öncülük edildiğini aktardı.

"Santralden sonra kayıtlı 500'den fazla işletme faaliyete geçti"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, nükleer santral inşaatının başlamasının ardından Silifke'nin çehresinin değiştiğini belirterek şunları söyledi:

Akkuyu NGS'nin yapımına başlanmasının ardından Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 500'den fazla işletme faaliyete geçti. Diğer odalara kayıtlı esnaf ile birlikte hesap ettiğimiz zaman bu işletmelerin sayısının 1000'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu son derece önemli bir sayı. Bunun yanında santralde 25 bin kişinin çalışması ve bu 25 bin kişinin kazancını Silifke'de harcaması da esnafın, işletmecinin yüzünü güldürüyor.

"Silifke olarak Akkuyu NGS sayesinde her konuda patlama yaşıyoruz"

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da aynı anda ve kesintisiz olarak çalışacak 4 ünitesiyle yılda 35 milyar kilovatsaat, işletmede kalacağı 60 yıl boyunca ise toplamda 2 bin 146 teravatsaat elektrik üretecek olan Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin enerji bağımsızlığına yapacağı katkıya dikkat çekerek şöyle konuştu: