Akkuyu Nükleer Güç Santrali, iş fırsatları sağlıyor

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali, projede yer alan Türk şirketleri için önemli bir kaynak oldu.

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali, inşaattan elektrik elektronik ve makine sanayine kadar çok sayıda sektöre iş imkanı sunuyor.

Dünyada salgın sonrası ekonomik toparlanmada nükleer enerji projelerinin rolü tartışılırken, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ile bu konuda önemli bir örnek oluşturuyor.

13 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Projede, yaklaşık 13 bin kişi çalışıyor. Ülkenin en büyük istihdam merkezlerinden birine dönüşen proje, sağladığı iş fırsatları ile Türk şirketlerinin de gözdesi olmuş durumda.

PROJENİN YÜZDE 40'I YERLİ İMKANLARLA KARŞILANIYOR

20 milyar dolarlık iş hacmiyle ülkeye tek kalemde yapılan en büyük yatırım projesi olan Akkuyu’da mal ve hizmet tedarikinin en az yüzde 40’ının yerli imkanlardan karşılanması öngörülüyor. Projede yer alan Türk firmaları ise kazandıkları birikim ile uluslararası nükleer tedarik zincirlerinde yer almayı hedefliyor.

“TEDARİKÇİ LİSTESİNDE İSE ŞU ANDA 400'DEN FAZLA TÜRK FİRMASI VAR”

Akkuyu’nun tedarikçi listesinde ise şu anda 400'den fazla Türk firması bulunuyor.

O firmalardan biri de Haziran 2019’dan bu yana Akkuyu NGS Projesi’nde çalışan bir şirketin yönetim kurulu başkanı Rafet Revan, proje kapsamında şu anda 80 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, işin kapsamına göre zaman zaman bu sayının 300’e kadar çıkabildiğini vurguladı.

MERSİN VE TÜRKİYE KAZANIYOR

Haziran 2019’dan bu yana Akkuyu NGS Projesi’nde çalıştıklarını kaydeden Revan, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyada ve Türkiye’de iş hacmi daralırken bu projede iş yapmak çok kıymetli oldu. Proje ile yaşanan ekonomik ve sosyal hareketlilik sadece bize değil, projede yer alan tüm Türk firmalarına ve bölge halkına can suyu olmuş durumda. El birliği ile ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Sadece Mersin değil, tüm Türkiye kazanıyor. Bu ülkenin geleceğine imza atacak bir projede olmak da bize büyük bir onur veriyor.” dedi.

ELBİRLİĞİ İLE ÇALIŞILDI

Stratejik önem taşıyan Akkuyu NGS Projesi’nde, pandemi kurallarına titizlikle uyulduğunun altını çizen Revan’a göre; bu süreç boyunca sahada inşaat ve endüstriyel üretim çalışmalarının durdurulmamasının ana sebebi; şantiyede görev alan herkesin sorumluluk sahibi olması, tüm önlem ve tedbirlere uyum sağlaması.