İHA

Türkiye'de yetiştirilen sarımsağa Avrupa'dan ilgi büyük.

Aksaray'ın Acıpınar köyünde yetiştirilen organik sarımsak, Tuz Gölü havzasındaki elementlerin etkisi, iklimsel farklılık, eksi 30 dereceye kadar dayanıklı olması özelliğiyle ve içerisinde barındırdığı selenyum ile germanyum oranının oldukça yüksek olması nedeniyle birçok ülkeden ilgi görüyor.

YATIRIM DESTEĞİ GELDİ

Türkiye'de ilk olarak Aksaray'dan Rusya, Almanya, Polonya ve Hollanda gibi birçok ülkeye ilaç firmalarının antibiyotiklerde kullanması için ihraç edilen sarımsaklara bu yıl İspanya'dan yatırım desteği geldi.

Birçok ülkede sarımsak üzerine yaptığı araştırmalarda Aksaray'daki sarımsağın özelliğine ulaşamayan İspanyol firması, Aksaray'a gelerek yatırım yapma kararı aldı.

ÜRETİCİYE TEKNOLOJİK DESTEK SAĞLANACAK

Aksaray'daki sarımsak üretimini artırmak ve ithal etmek için sarımsak üreticisi Aydın Öngün ile anlaşma yapan firma, üreticiye karşılıksız olarak son teknoloji makine ekipman desteği sağlayacak.

BİRÇOK ÜLKEYE İTHAL EDİLECEK

Sağlanan destekle üretim rekoltesini artırmayı hedefleyen firma, elde edilen sarımsakları ülkeleri İspanya'ya ithal edip birçok ülkeye de ihraç edecek. Böylelikle Aksaray'daki sarımsak üretimi en az 4-5 kat artacak ve organik sarımsak birçok ülkede tanınacak.

"AKSARAY SARIMSAĞI ÇOK KALİTELİ"

İspanyol firma yetkilisi Giuseppe Tommasino, "Aksaray'ın sarımsağı gerçekten çok kaliteli bir sarımsak. İçindeki selenyum ve germanyum oranları yüksek olduğu, özellikle bu çeşit başka ülkelerde olmadığı için buradaki sarımsakların üretim noktasında destek olup Aksaray'da üretimi çoğaltacağız. En son teknoloji, modern sarımsak ekipmanları konusunda üreticilere destek sağlayacağız. Buradaki sarımsakların yurtmdışına ihracatıyla ilgileneceğiz. Sarımsak üretimini yükseltip İspanya'ya alacağız." dedi.

"BURADAKİ SARIMSAK DÜNYANIN BAŞKA HİÇBİR YERİNDE YETİŞMİYOR"

Sarımsak üreticisi Aydın Öngün'ün oğlu Uğur Öngün, şöyle konuştu:

İspanya'dan yatırımcı firmanın yetkilisi burada. Yetkililer burada bize en son teknoloji ekipmanları vereceğini söylüyor. Çıkan üretimden sonra sarımsak için Avrupa'ya yeni bir pazar oluşturmayı hedefliyorlar. Bize gelen teklif de ürünlerimizin kalitesini beğendikleri için buraya yatırım yapmaya geldiler. Üretimi yükseltmek için, çünkü buradaki sarımsak dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmiyor. Özellikle iklimden, topraktaki besinden ve içindeki selenyum ve germanyum oranlarının yüksek olmasından, başka ülkede de böyle yetişmediği için buraya yatırım yapmaya geldiler.

İSPANYOLLARIN AKSARAY'I SEÇME NEDENİ

Bu sarımsağın daha çok üretilmesini istiyorlar. Bizim sarımsak üretiminde karşılaştığımız bazı problemleri çözmek için son teknoloji ekipman desteği sağlayacaklar. Üretim noktasında ve makine ekipman desteği sağlayıp sürekli yanımızda bulunacaklar. Her ay kontrol edip sonuçta bu sarımsakları kendi şirketleri ve birlikte çalıştıkları şirketlere götürüp, İspanya'ya götürüp orada işleyecekler. Hiçbir ülkede bu sarımsağı bulamamışlar, bizi buldular ve bulmalarının sebebi de araştırma yapmış olmaları. Birçok ülkeden veri toplamışlar. Yaptıkları araştırmada da hiçbir ülkede sarımsağın böyle kaliteli sonuç vermediğini gördükleri için gelip bizi buldular.

ÜRETİMİ ARTIRACAKLAR