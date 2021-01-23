Kapadokya'nın merkezinde yer alan krater gölü Narlıgöl, bölgenin gizeminin sürdüğü bir doğa harikası olarak kar yağdığında da ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Kapadokya'nın merkezinde yer alan krater gölü Narlıgöl, doğa tutkunları ve fotoğrafçıların özellikle kar yağışının ardından görmek için tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Çevresindeki kayadan oyma mekanları, peribacaları ve doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Deniz seviyesinden 1.365 metre yükseklikte, Aksaray-Niğde sınırında yer alan krater gölü Narlıgöl, kar yağmasının ardından beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

KAPADOKYA BÖLGESİNE GELEN TURİSTLER VE AMATÖR FOTOĞRAFÇILAR İLGİLİ

Kar yağmasıyla beyaz örtüye bürünen Narlıgöl, Kapadokya bölgesine gelen turistler ve amatör fotoğrafçılardan ilgi görüyor.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen etrafı dağlarla çevrili tipik bir krater gölü olan Narlıgöl'ü son yıllarda tabiat tutkunu yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

NARLIGÖL, BEYAZ GELİNLİĞİNİ BU YIL BİRAZ GEÇ GİYDİ

Göle gelen amatör fotoğrafçı Mustafa Demiray, tabiat tutkunları için Kapadokya bölgesinde ve özellikle Narlıgöl'de büyüleyici bir manzaranın bulunduğunu ve beyaz gelinliğini bu yıl biraz geç giydiğini ancak bu fırsatı kaçırmamak için göle geldiğini dile getirdi.

Aksaray'daki Narlıgöl, kardan beyaz örtüsü ile ilgi odağı VİDEO

"BÖLGE DOĞA TURİZMİ İÇİN İMKANLAR SUNUYOR"

Narlıgöl'ü "Kapadokya'nın kalbi" olarak adlandırdıklarını anlatan Demiray, "Gölümüz etrafıyla birlikte tam bir turizm bölgesi. Kar manzarasıyla görenleri büyülüyor. Amatör fotoğrafçılara çok güzel fotoğraflar veriyor. Bu doğa harikası gölü değerlendirelim istedik. Bölge doğa turizmi için imkanlar sunuyor. Özellikle kış aylarında beyaz örtüye bürünüyor, çok keyifli manzaralar ortaya çıkıyor. Kapadokya'ya gelen tüm amatör fotoğrafçılar, kesinlikle bu doğa harikası krater gölünü fotoğraflamadan ve bu atmosferi yaşamadan dönmesin." dedi.