Aksigorta’dan Akbank müşterilerine özel telefon ekranı sigortası

Cep telefonumuzun ekranı, gün içinde pek çok kez kırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor. Ekranı koruyan bir sigorta ihtiyacı giderek artıyor. Bu aşamada Aksigorta, Akbanklılara özel avantajlı telefon ekranı sigortası sağladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 11:59
  • Aksigorta, Akbank müşterilerine özel telefon ekranı sigortası sunuyor.
  • Bu sigorta, ekran kırılmalarına karşı yılda 2 kez yetkili serviste onarım fırsatı sağlıyor.
  • Akbank müşterileri, poliçe tutarının yüzde 50'si kadar Chip-Para kazanabiliyor.

Aksigorta, yenilikçi sigorta çözümleriyle müşterilerine yeni bir sigortacılık deneyimi daha sundu.

Buna göre, Aksigorta, Akbank müşterilerine özel Telefon Ekranı Sigortası ile günlük hayatın sık karşılaşılan sorunlarından biri olan ekran kırılmalarına karşı kapsamlı bir koruma sağlıyor.

SIFIR VE İKİNCİ EL TELEFONLAR İÇİN GEÇERLİ

Kaza sonucu oluşan ekran kırılmalarına karşı hızlı ve güvenli çözüm sunan Aksigorta Telefon Ekranı Sigortası, sıfır veya ikinci el fark etmeksizin tüm telefonlar için yılda 2 kez yetkili serviste ekran onarımı imkânı sunuyor.

PAKET DİŞ TEDAVİLERİNİ DE İÇERİYOR

Ayrıca ürün kapsamında, telefon kullanıcılarına yılda bir kez ücretsiz diş taşı temizliği, tek diş röntgeni ve diş hekimi muayenesi de sağlanıyor.

YÜZDE 50 CHİP PARA İMKANI

Telefon Ekranı Sigortası yaptırmak isteyen Akbank müşterileri, poliçe tutarının yüzde 50’si kadar Chip-Para kazanma fırsatından da yararlanabiliyor.

Böylece müşterilerin kartlarına, satın aldıkları Telefon Ekranı Sigortası’nın prim tutarının yarısı kadar Chip-Para yükleniyor.

