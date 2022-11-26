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    Alabalık ve midye yetiştiriciliği destekleri arttı

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci alabalık yetiştiriciliği ve midye yetiştiriciliğine verilmiş olan desteklerin artırıldığını bildirdi.
    • 26.11.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 12:54
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    Alabalık ve midye yetiştiriciliği destekleri arttı

    Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi için ürün desteklemesi kapsamındaki türler, alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar) olarak belirlendi.

    "Destek üst limitlerimizi yüzde 100 oranında artırdık"

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuya ilişkin Twitter'da yayınladığı mesajında "Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticiler, 23 Aralık 2022'ye kadar başvuru yapabilecek. Düve alım desteği kapsamında destek üst limitlerimizi yüzde 100 oranında artırdık. Hayırlı olsun." dedi.

    Alabalık yetiştiricisi desteği 0,75 liradan 1,5 liraya çıkartıldı

    Vahit Kirişci, mesajında "Tarımsal desteklemeler kapsamında alabalık yetiştiricisi için kilogram başına 0,75 lira olarak uygulanan destek yılda 50 ton altında proje kapasitesine sahip alabalık yetiştiricilerimiz için yüzde 100 artırılarak 1,5 liraya yükseltilmiştir. Aynı kapsamdaki destek 50 ton üzerindeki proje kapasitesine sahip yetiştiricilerimiz içir 1 lira olarak uygulanacaktır.

    Midye yetiştiriciliği için kilogram başına 0,10 lira olarak uygulanana destek 0,50 liraya, kapalı sistemde ve yeni türlerde 1,50 lira olarak uygulanan destek, kapalı sistemde üretim için 2 liraya, yeni türlerde üretim için 3 liraya, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği için 1 lira olarak uygulanan destek de 2 liraya yükseltilmiştir." açıklamasını da paylaştı.

    Alabalık ve midye yetiştiriciliği destekleri arttı #1

    Yetiştiriciler 23 Aralık'a kadar başvurabilecek

    Destekleme almak isteyen yetiştiriciler, en geç 23 Aralık mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurarak istenen belgeleri teslim edecek.

    Son müracaat tarihine kadar başvuruda bulunmuş yetiştiricilerin, aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları, en geç 6 Ocak 2023'e kadar teslim edilebilecek.

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