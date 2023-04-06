Alanya, yenidünya hasadına erken başladı Antalya'nın Alanya ilçesinde, neredeyse her evin bahçesinde bulunan coğrafi işaretli meyve yenidünyada 3 bin ton rekolte bekleniyor.

AA

Havaların ısınması nedeniyle "Malta eriği" olarak da bilinen meyvenin hasat zamanı geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yenidünya meyvesinin hasadına havaların sıcak gitmesi dolayısıyla erken başlandı.

Coğrafi işaretli

Bölgede yenidünya için 2018'de "Alanya yenidünyası" olarak coğrafi işaret alındı.

Hasadı 2 ay sürüyor

İlçede yetiştirilen ve hasadı 2 ay kadar süren yenidünyalar, kalitesine göre ayrıldıktan sonra iç piyasa için paketleniyor.

Anavatanı Çin

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Tropik Meyvelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Sevilgen, anavatanı Çin olan yenidünyanın ilçede neredeyse her evin bahçesinde bulunduğunu söyledi.

"Havalar sıcak gittiği için erken olgunlaştı"

Yenidünyanın bu yıl havalar sıcak gittiği için erken olgunlaştığını belirten Sevilgen, bu nedene hasada 20-25 gün erken başlandığını ifade etti.

"Rakibinin olmaması üretici için bir avantaj"

Sevilgen, yenidünyanın neredeyse meyve olarak rakibinin olmadığı bir dönemde hasadı yapıldığından üreticisine avantaj sağladığını vurguladı.

Rekolte beklentisi 3 bin ton

Alanya'da bu yıl 2 bin 100 dekar alandan 3 bin ton yenidünya toplanmasını beklediklerini kaydeden Sevilgen, ürünün kilogram fiyatının, kalitesine göre 15-30 lira olarak değiştiği bilgisini verdi.

"Eskisi kadar ekonomik getiri elde edemiyoruz"

Yaklaşık 30 dönüm alanda yenidünya yetiştiren çiftçi Mehmet Yoz ise yenidünyadan eskisi kadar ekonomik getiri elde edemediklerini ifade etti.

"Avokadoya yönelim var"

Yoz, üreticilerin daha kârlı olan avokado gibi meyvelere yöneldiğini dile getirdi.