Alanya'daki turizm hareketliliği ekimde de sürecek Turizmde havaların sıcak gitmesi nedeni ile uzayan sezon, Türkiye'nin güney il ve ilçelerinde ekim ayını da içine aldı.

AA

Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme ile artan turizm hareketleri, sezonun uzaması ile birlikte doruğa ulaştı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki turizmciler, tesislerin Avrupa, Doğu Avrupa ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere ekim ayında da dolu olmasını bekleniyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, bölgelerindeki turizm faaliyetlerini aktararak, mayısta iç pazarla hareketlenen sezonu dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Okulların açılmasıyla eylülde yerli turist sayısının azaldığını belirten Sili, tesislerin geçen ay ortalama yüzde 80-85 dolulukla hizmet verdiğini kaydetti.

Ekim ayında tesislerde yüzde 70-75 doluluk bekleniyor

Ekim ayında yüzde 70-75'lerde bir doluluk yakalamayı beklediklerini dile getiren Sili, şu açıklamada bulundu:

Avrupa, Doğu Avrupa ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere diğer pazar ülkelerle belirli bir doluluk oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Birçok bölgeye nazaran fiyat-kalite dengesi anlamında çok daha uygun bir bölge olmamız nedeniyle talebin daha yoğun olduğunu görüyoruz.

"Bölgenin kültür turizmindeki önemi artıyor"

Alanya bölgesi olarak sadece deniz, kum, güneşe değil sağlık, spor, kültür turizmine de ağırlık vermek istediklerini ifade eden Sili, turizmin 12 aya yayılması anlamında orta ve uzun vadeli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"Alanya kültür turizmine elverişli"

Bölgelerinin kültür turizmindeki öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Sili, şöyle devam etti:

Alanya'da tarihi noktalar çok önemli. Selçuklu'nun yazlık başkenti Alanya Kalesi, ilçeyle özdeşleşmiş durumda. Çok ciddi sayıda ziyaretçi geliyor. Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yatırımlarıyla Syedra Antik Kenti bir cazibe merkezi oluyor. Syedra, 3 bin 500 yıllık bir tarihe sahip şehir devleti. Çok enteresan bölge. Kazılarda Herakles mozaiği, sütunlu cadde, meclis alanı, tanrıça heykelleri, vaftiz mağarası gibi çok sayıda eser ortaya çıkarıldı. Keza ilçemizde Laertes Antik Kenti, Naula Antik Kenti gibi çok değerli başka tarihi yerlerimiz de var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)