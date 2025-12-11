Albaraka Türk’ten 'Ismarlıyo' platformuyla üniversite gençlerine destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Albaraka Trend Bankacılık ve "Ismarlıyo" platformu, üniversite öğrencilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla güçlü bir iş birliği başlattı.

Trend Kart markasıyla platforma destek olan Albaraka Türk, 1000’den fazla öğrenciye ulaşan bir dayanışma birliğine imza attı.

Albaraka Trend Kart markası, üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen "Ismarlıyo" uygulamasına destek vererek 1.000’in üzerinde öğrenciye yemek ikramında bulundu.

"Ismarlıyo", sisteme dahil olan üniversite öğrencileri ile destek olmak isteyen bireyleri ve kurumları bir araya getiren dijital bir dayanışma platformu olarak önemli projelere imza atıyor.

Albaraka Trend Kart ve "Ismarlıyo" iş birliği, öğrencilerin özellikle gıda ve temel ihtiyaç giderlerini karşılayabilmelerine olanak tanıyan somut bir destek niteliği taşıyor.

EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI İÇİN SOMUT BİR ADIM

Albaraka Trend Kart’ın "Ismarlıyo" iş birliğine yaptığı katkı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) arasından özellikle Eşitsizliklerin Azaltılması hedefiyle örtüşüyor. Toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerle mücadele eden bu küresel hedef, dezavantajlı grupların fırsatlara erişiminin artırılmasını önceliklendiriyor.

SOSYAL DESTEK

Bu destek, üniversite öğrencilerinin yalnızca ekonomik yükünü hafifletmekle kalmıyor; aynı zamanda eğitimlerine daha güçlü bir şekilde devam edebilmeleri için gerekli sosyal desteği de sağlıyor.

“DAYANIŞMANIN BİRLİĞİYLE GÜÇLENİYORUZ”

Albaraka Trend Bankacılık adına açıklama yapan Albaraka Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ şu ifadeleri kullandı: