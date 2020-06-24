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Albayrak: Destekler, sektörel güven endekslerine yansıdı

Albayrak: Destekler, sektörel güven endekslerine yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttı.