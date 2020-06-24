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    Albayrak: Destekler, sektörel güven endekslerine yansıdı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.06.2020 - 16:34
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    Albayrak: Destekler, sektörel güven endekslerine yansıdı #1

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttı.

    Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor."

     

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