Aldatıcı indirime para cezası yağdı

İndirimli satış kampanyalarıyla ilgili tüketicilerin yoğun şikayette bulunduğu kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulu'na tüketicilerce son dönemde yapılan başvuruların indirimli satışlar konusunda yoğunlaştığı belirtildi.

Kurulun incelemeleri sonucunda, özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapılarak satışa sunulduğu bildirilen açıklamada, indirimin hangi ürünleri kapsayacağına yönelik tüketicilerde anlam karışıklığına yol açacak ifadelerle tanıtımların yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

Ayrıca indirimin dönemine ilişkin bilgilendirme yapılmadığının ve ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, beşli ve altılı paketler halinde indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin tek tek satın alındığında fiyatının daha düşük olduğunu ortaya koyan uygulamaların saptandığı belirtildi.

SON BİR YILDA 1.2 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı eylemlerde bulunan firmalar hakkında reklamın yayınlandığı mecraya göre 10 bin 476 lira ile 419 bin 126 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından yürütülen denetimler neticesinde, indirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda toplam 1 milyon 200 bin 744 lira idari para cezası uygulandı."

İNTERNETTEN SATIN ALINAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ İPTALLERİ

Açıklamada, indirimli satış kampanyalarıyla ilgili tüketicilerin yoğun şikayette bulunduğu diğer bir konunun internet siteleri üzerinden satın alınan ürünlerde yaşanan sipariş iptalleri olduğu belirtildi.

Başvurular incelendiğinde sorunun, piyasa şartlarına göre uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünlere ilişkin siparişlerin satıcılar tarafından stok yetersizliği, tedarik sıkıntısı gibi sebeplerle iptal edilmesinden ve daha sonra aynı ürünlerin yüksek fiyattan tekrar satışa sunulması nedeniyle ortaya çıktığı tespit edildi.

Bu eylemlerin, "haksız ticari uygulama" olarak kabul edildiğinin ve indirimli satışlar konusunda kaçınılması gereken eylemlerden olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, idari yaptırımlara maruz kalmamak için tüketicilere mal ve hizmet sunan firmaların mevzuat hükümlerine uygun davranmaları uyarısında bulunuldu.