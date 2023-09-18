Alg patlaması yaşandı! Ardahan’da Çıldır Gölü yeşil renge büründü Turizm gözdesi Çıldır Gölü, iklim değişikliği nedeni ile dipten yüzeye çıkan algların etkisiyle renk değiştirdi.

AA

Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan ve Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü, alg patlaması sonucuyla yeşile büründü.

Su kaynaklarının hızla azalması, kirlenme ve sıcaklıklardaki aşırı artış, göllerde dipte biriken mavi-yeşil algleri yüzeye çıkarıyor.

Göldeki alg patlamasını görüntüleyen vatandaşlar, göl yüzeyini yeşil bir tabakanın kapladığını ve su azaldıkça renginin de yeşile döndüğünü belirtiyor.

İklim değişikliğinin neden olduğu bu gelişmenin gölde yürütülen turizm faaliyetlerinin sekteye uğratmasından endişe duyuluyor.

Kıyılar balçık kaplandı

Çıldır Gölü’nün yüzeyini kaplayan yeşil renk, kıyılarda balçık ve peltemsi bir hal almaya başladı.

Başta balıkçılar ve turizmciler olmak üzere yöre insanları büyük kaygı yaşıyor.

Balıkçılar ağlarını çekmekte zorlanıyor

Ağlarını göle atan balıkçılar, kirlilik nedeniyle ağlarını tekneye çekmekte zorlanırken, ağlarını nasıl temizleyeceklerinin derdine düştü.

Balık tutulamıyor

Bütün geçimleri gölden avlayacakları balığa bağlı olan balıkçılar, alg patlaması nedeniyle balık tutamayacaklarını söylüyor.

Kötü koku

Göl kıyısında çok ağır bir koku yayıldığını belirten balıkçılar, aynı zamanda otların da kıyıya vurduğunu dile getiriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)