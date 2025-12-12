Alışveriş döneminde dijital reklam harcamaları 4 kat arttı, alışveriş döneminde tüketiciler kararlarını yapay zekâ ile verdi, alışveriş rehberi değişti, tüketiciler bu yıl yapay zekâya danıştı.

Türkiye’de ziyaretçi trafiği, sipariş hacmi, mobil kullanım oranı ve dijital reklam yatırımlarında belirgin yükseliş gözlendiğine dikkat çeken Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Kasım dönemindeki rekabet nedeniyle reklam bütçeleri diğer aylara kıyasla ortalama dört kat artırıldı. Yıllık toplam reklam bütçelerinin yüzde 34’ünün yalnızca Kasım-Aralık döneminde harcandığı görüldü. Tüketiciler ürün sorgulamalarında bu yıl arama motorları yerine yapay zekâ platformlarını tercih etti.” açıklamasında bulundu.

Dünya çapında perakende ve e-ticaret için yine yılın en önemli alışveriş dönemi olan Kasım ayı indirimlerinde, hem çevrimiçi hem mağaza satışlarında önemli hareketlilik görüldü.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE YÜZDE 27’LİK ARTIŞ

Kasım ayında global harcamanın 14,6 milyar dolara ulaştığını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Rakamları incelediğimizde geçtiğimiz yıla göre yüzde 27’lik bir artış görüyoruz. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret ediyor. Dönem boyunca 81 milyondan fazla benzersiz kullanıcı alışveriş yaptı. Türkiye’de ise Kasım ayının ilk 15 gününde e-ticaret sitelerine toplam 52 milyon ziyaret gerçekleşti. Reklam gösterimleri 2025’te 13 milyar adede yükselerek 2024’e kıyasla dikkat çekici bir artış sergiledi. Sipariş adedi ise yüzde 16 oranında artarken, bir dakikada 532 ürün satılarak bu yılın en yoğun dönemlerinden biri yaşandı.

SİPARİŞLERİN YÜZDE 90’I MOBİL UYGULAMALAR ÜZERİNDEN

Bu dönemde siparişlerin yüzde 90’ının mobil uygulamalar üzerinden yapılması, mobil ticaretin e-ticaret ekosistemindeki belirleyici gücünü bir kez daha kanıtladı. Türkiye’de en çok alışveriş yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, bu şehirleri Bursa, Kocaeli ve Antalya izledi. Satış artış oranında ise Ardahan, Hakkari ve Osmaniye dikkat çeken şehirler olarak öne çıktı. Kategori bazında Ev ve Yaşam bu yıl da liderliğini korudu. Züccaciye ürünleri, yastıklar ve özellikle mutfak kategorisindeki düdüklü tencere satışları ciddi bir artış gösterdi. Temel tüketim ürünleri arasında tuvalet kâğıdı ve fındık kreması; kozmetik sektöründe ise nemlendirici kremler en çok talep gören ürünler oldu.” dedi.

"REKLAM GÖSTERİMLERİ İÇİNDE VİDEO FORMATI ÖNE ÇIKTI"

Markaların Kasım dönemindeki rekabet nedeniyle reklam bütçelerini diğer aylara kıyasla ortalama dört kat artırdığına dikkat çeken Kaplan, “Yıllık toplam reklam bütçelerinin yüzde 34’ünün yalnızca kasım-aralık döneminde harcandığı görüldü. Bu yıl dijital reklamlarda yapay zekâ tabanlı içerik ve reklam optimizasyonlarının kullanımı belirgin şekilde artış gösterirken, tüketicilerin ürün araştırma süreçlerinde klasik arama motorları yerine yapay zekâ platformlarını daha fazla tercih etmeye başladığı gözlemlendi. Bu yıl e-ticaret platformlarında kullanıcıların ortalama 75 dakika vakit geçirdiği görüldü. Reklam gösterimleri içinde video formatı öne çıktı; toplam 13 milyar gösterimin 6 milyarının video reklamlar olması dikkat çekti.” diyerek sözlerini tamamladı.