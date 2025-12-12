TÜRK-İŞ, asgari ücret taleplerini Çalışma Bakanlığı'na sundu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklamıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsilen görev alan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıya katılmama gerekçelerinin bulunduğu mektup ve dosyayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sunduklarını şu sözlerle belirtti:

"TOPLANTIYA DAVET EDİLDİK"

Bugün 12 Aralık, asgari ücret komisyonunun ilk toplantı günü. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi toplantıya davet edildik. Ancak TÜRK-İŞ, Genel Başkanımızın ve Başkanlar Kurulumuzun almış olduğu karar gereği, komisyonda bir değişiklik olmadığı sürece toplantıya katılmayacağımızı belirtmişti.

"BAKANIMIZA TOPLANTIYA KATILMAMA GEREKÇELERİMİZİ ANLATTIK"

Şimdi bunun gerekçesini sizlere açıklayacağım. Bu nedenle Sayın Bakanımızı ziyaret ettik. Kendisine bir dosya sunduk ve komisyona katılmama gerekçelerimizi ilettik. Bakanımız bizi kabul ettikten sonra toplantı salonuna geçti; ben de burada sizlere açıklama yapıyorum.

"KOMİSYON ADİL YAPIYA KAVUYANA KADAR ÇALIŞMALARA KATILMAYACAĞIZ"

TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla, komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyuyla paylaşmıştır. 24 Aralık 2024’ten bu yana geçen yaklaşık bir yıllık süreçte komisyonun yapısı ve işleyişine yönelik hiçbir iyileştirme yapılmamıştır.



Bu nedenle TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına katılmayacaktır.

"ÜCRET TESPİTİ EKONOMİK VERİ TEMELLİ YAPILMALI"

Ağar, asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsurun ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur. Geçtiğimiz yıl TÜİK tarafından açıklanan yüzde 44,38 oranındaki enflasyona rağmen, asgari ücrete yalnızca yüzde 30 oranında zam yapılmıştır. Yapılan zam enflasyon oranının altında kalmıştır. O günden bu yana temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışları hız kesmeden devam etmiştir. Gıda, kira, eğitim ve ulaşım giderlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları hane bütçesini ağır biçimde baskılamaktadır. Elektrik, doğal gaz ve suya yapılan zamlar da bu baskıyı daha da artırmaktadır. Asgari ücretin düşük belirlenmesiyle birlikte, işçi ve ailesi başta zorunlu tüketim ürünleri olmak üzere tüm harcama kalemlerinde ardı ardına gelen fiyat artışlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu durum, işçinin ücretinin hızla eridiğini ve alım gücünün her geçen gün daha da düştüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan ekonomik tablo yalnızca çalışanları değil, yıllarca prim ödeyen ve ülkenin kalkınmasına emek vermiş olan emeklileri de derinden etkilemiştir." diye konuştu.

"ENFLASYON KAYBI TELAFİ EDİLMELİ"

Ağar, taleplerine ilişkin, "Türkiye ekonomisi, son yıllarda büyümekte; Gayri Safi Milli Hasıla artmakta ve kişi başına düşen gelir yükselmektedir. Ancak bu büyümenin oluşturduğu refah, çalışanlara ve emeklilere yansımamakta; gelir artışı toplumun geniş kesimlerine ulaşmamaktadır. Buna karşılık dolar milyarderi sayısının her yıl artması, zengin ile yoksul arasındaki uçurumun daha da derinleştiğini göstermektedir. Bir kesim servetine servet katarken, milyonlarca işçi ve emekli temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Bu nedenlerle asgari ücret belirlenirken, öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14,38'lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmelidir. Buna ek olarak gıda, ulaşım, kira, eğitim ve fatura kalemlerinde art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile gerçekleşen enflasyonun yol açtığı kayıplar eksiksiz biçimde karşılanmalıdır. Tüm bunların ötesinde, ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın işçiye yansıtılmasını sağlayacak ilave bir artış yapılması zorunludur." dedi.

'YAŞANABİLİR BİR ÜCRET'

Ağar, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen "Asgari ücret artarsa, enflasyon artar" iddiasının ekonomik verilerle ve enflasyonun temel dinamikleriyle uyumlu olmadığına işaret ederek, "Geçtiğimiz yıllarda enflasyon olağanüstü düzeyde yükselmiş, 2025 yılında ise artış hızı yavaşlamakla birlikte enflasyonun yükselişi devam etmiştir. Enflasyonun artış hızının azalması, enflasyonun düştüğü anlamına gelmemektedir. 2025 yılının Temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir artış yapılmamasına rağmen fiyatların yükselmeyi sürdürmesi, enflasyonun kaynağının ücretler olmadığını açık biçimde göstermektedir. Dolayısıyla enflasyonu yalnızca asgari ücret artışına bağlamak, ekonomik sorunların yapısal ve çok boyutlu nedenlerini göz ardı etmek anlamına gelmektedir. Türk-İş olarak toplumun en temel hakkı olan adil gelir ve yaşanabilir ücret için tüm kesimleri sorumluluk almaya ve gerçekçi adımlar atmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

TÜRK-İŞ MASADA YOK

Komisyon 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Ancak bu yıl komisyonun yapısı değiştirilmesini isteyen, TÜRK-İŞ işçileri temsilen toplantılara katılmadı.

