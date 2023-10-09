Alman ekonomisi durgun! Sanayi üretimi 4 aydır düşüşte Almanya'nın sanayi üretimdeki gerileme enerji ve inşaat sektöründeki yavaşlamanın etkisiyle düşüşünü sürdürdü. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yıl sonunda iyileşme beklediklerini ifade etti.

AA Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı. Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve enerji üretimindeki gerileme nedeniyle ağustosta yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydederek düşüşünü art arda dördüncü aya taşıdı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. Böylece ülkedeki sanayi üretimi, beklentilerin üzerinde art arda düşüşünü dördüncü aya taşıdı. "İnşaat ve enerjideki düşüşler sonuca olumsuz yansıdı" Destatis'in açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: Sanayi üretiminde sektörlerde farklı gelişmeler görülmektedir. İnşaat sektöründeki üretimde yüzde 2,4 ve enerji üretimindeki yüzde 6,6’lık düşüşler, Ağustos 2023 sanayi üretiminin sonucunu olumsuz etkiledi. Öncü verilerle aylık yüzde 0,8 azaldığı açıklanan temmuz ayı sanayi üretimindeki düşüş de yüzde 0,6 olarak revize edildi. Veriler, ağustosta temmuza göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,5 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 0,5, sermaye malı üretimi yüzde 1,3 arttı. Tüketim malları üretimi ise yüzde 1,4 düştü. "Üretim yılbaşına doğru hız kazanabilir" Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son aylarda büyük siparişlerdeki yoğunluk nedeniyle gelen siparişlerin oldukça değişkenlik gösterdiği belirtilerek, göstergelerin "sanayi üretiminin en düşük seviyeyi görmüş olabileceğine ve yılbaşına doğru yeniden hız kazanabileceğine" işaret ettiği bildirildi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)