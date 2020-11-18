Alman Wirecard'ın alacaklıları 2.5 milyar euro talep etti

Alman Wirecard'ın alacaklıları 2.5 milyar euro talep etti

Bir skandala imza atan teknoloji şirketi Wirecard'ın alacaklılarının, 12 milyar 500 milyon euro talep ettiği bildirildi.

Almanya'da, Münih bölge mahkemesinde görülen iflas davasında, Wirecard AG’nin iflas yöneticisi Michael Jaffe’nin şirketin alacaklıları ile Münih’te yaptığı toplantıda, alacaklıların şirkete karşı 12 milyar 500 milyon euro talepte bulunduğu bildirildi. Wirecard AG’den bu talebin dışında, başka alacaklı taleplerinin olduğu fakat bunun kamuoyuna açıklanmadığı kaydedildi.

İFLAS YÖNETİCİSİ JAFFE, MÜNİH’TE TOPLANTI DÜZENLEYECEK

Wirecard AG’nin diğer şirketlerine karşı da başka alacaklı iddialarının bulunduğu, Jaffe’nin ise bu taleplere karşı bugün-yarın Münih’te toplantı düzenleyeceği belirtildi.

Jaffe, dün yaptığı açıklamada, Wirecard’ın özel teknoloji varlıklarını Madrid merkezli Santander’e satmak için anlaştığını açıklamıştı.

ÇALIŞANLARI MEVCUT KONUMLARINDA KALACAK

Anlaşmaya göre, teknolojiyi yöneten yaklaşık 500 Wirecard çalışanı mevcut konumlarında kalarak Santander’in küresel ticaret hizmetleri ekibine katılacak.

ŞİRKETİN HESAPLARINDA 1.9 MİLYON EURODAN FAZLA PARA KAYIP

Wirecard, şirketin bilançosunda 1 milyar 900 milyon eurodan fazla paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandalın merkezi olmuştu.

Skandal, Wirecard'ın denetimini yapan EY'nin, şirketin hesaplarında kayıp olduğu gerekçesiyle geçen yılın finansal sonuçlarını onaylamamasından sonra ortaya çıkmıştı.

İFLASINI İSTEDİ

Şirket, 3 milyar 200 milyon euro değerindeki borçlarının ortaya çıkmasından sonra iflas başvurusunda bulunmuştu.

FİNANSAL TEKNOLOJİ ŞİRKETİNİ DENETLEME KONUSUNDA BAŞARISIZLIK İDDİASI

Skandalın sonrasında Alman Federal Bankacılık Düzenleme Kurumu (BaFin), Alman ve Avrupa kamuoyunda finansal teknoloji şirketini denetleme konusunda başarısız olduğu iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

1999'da kurulan Wirecard'ın hissedarları arasında The Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Societe Generale S.A., Bank of America Corporation ve Citigroup bulunuyordu.

WIRECARD AG'NİN HİSSELERİ DAX 30 ENDEKSİ'NDE İŞLEM GÖRDÜ

Wirecard AG'nin hisseleri, Almanya’nın en büyük şirketlerinin bulunduğu Dax 30 Endeksi'nde işlem görmekteydi.