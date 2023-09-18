Almanya ekonomisinin, 3'üncü çeyrekte küçülmesi bekleniyor Bundesbank'ın ekonomiye yönelik eylül ayı raporu yayınlandı. Raporda yayınlanan beklentiler, son açıklanan veriler ışığında oluşturuldu.

AA

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin zayıf sanayinin ve özel tüketimin yavaş olmasının etkisiyle küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

Raporda, son ekonomik verilerin kısa vadede Alman ekonomisi için pek umut vadetmediği belirtildi.

Almanya'da ekonomik açıdan temmuz-eylül arasında bir toparlanma olmadığı ifade edildi.

Alman ekonomisi artan faiz oranları, zayıf küresel ekonomi ve yüksek enflasyon nedeniyle üst üste üç çeyrektir büyüyemedi.

Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterdi.

Hanehalkı harcamaları kısıyor

Bundesbank raporunda, "Bir miktar yavaşlayan fiyat artışına, güçlü ücret artışlarına ve iş gücü piyasasındaki iyi duruma rağmen, hanehalkı hala harcamalarını kısıtlıyor." denildi.

Üretiminin 2023'ün üçüncü çeyreğinde hafif daralması beklentiler dahilinde

Buna ek olarak, sanayinin artan zayıflığının da ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

Gelen siparişlerdeki düşük ve devam eden düşüşün yanı sıra azalan birikmiş siparişler sanayinin üretimi üzerinde giderek daha belirgin bir etki oluşturuyor. Almanya'nın ekonomik üretiminin 2023'ün üçüncü çeyreğinde hafif daralması bekleniyor.

"Enflasyon hedeflenen yüzde 2'nin üzerinde"

İthalat, üretici ve toptan eşya fiyatları gibi ham madde seviyelerindeki önemli düşüşlerin de kademeli olarak tüketicilere yansımasının ihtimal dahilinde olduğu kaydedilen raporda, "Bununla birlikte, güçlü ücret artışına karşı enflasyon oranının orta vadede yüzde 2’nin oldukça üzerinde olması muhtemel.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin'e bağımlılık konusunda uyarı

Kurum raporunda, Alman ekonomisinin dış ticarette de sorunlar yaşadığına ve büyük ölçüde ihracata dayalı olan Alman sanayisinin Çin'den gelen ara mallara bağımlılığına vurgu yapıldı. Raporda satışları daha yüksek olan şirketlerin özellikle Çin'den gelen ara mallara bağımlı olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

Artan jeopolitik gerilimler ve buna bağlı riskler göz önüne alındığında, şirketlerin ve politikacıların gelişen ticaret yapısını yeniden düşünmeleri gerekiyor.

Yüzde 0,5 daralma bekleniyor

Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise yüzde 0,5 daralma bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülmesi beklenen tek G7 ülkesi olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)