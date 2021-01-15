Almanya, Kuzey Akım 2'nin geleceğini ABD ile görüşecek

Alman bakan Maas, proje nedeniyle yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den gelen yeni mesajı yorumladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus gazını Almanya’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maas, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Elbette yeni yönetim göreve başlar başlamaz bu konuyu Washington'daki meslektaşlarımızla konuşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"İSTİŞARE OLUMLU BİR ADIM"

Maas, ABD'nin yeni yaptırımlardan önce hükümet düzeyinde istişare yapılması gerektiğine karar vermesini olumlu bir adım olarak gördüklerini belirtti.

ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİDİ

Dışişleri Bakanı, Federal Denizcilik ve Hidrografi Dairesi'nin (BSH) söz konusu boru hattının kalan 150 kilometrelik kısmının inşasının devam etmesi konusundaki müracaatı onaylaması konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Toplam 2 bin 300 kilometre uzunluğunda olacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi, bir süre önce ABD’nin yaptırım tehditleriyle durdurulmuştu.

KARABAĞ'A AB ÜYELİĞİ İÇİN DESTEK SÖZÜ

Alman Dışişleri Bakanı Maas, ayrıca Karadağ'a Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde daha fazla destek sözü vererek, "Batı Balkanlar'daki tüm devletler için bir AB perspektifi konusunda ciddiyiz." diye konuştu.

Koronavirüs salgının birinci dalgasında Avrupa'nın çok koordinesiz hareket ettiği itirafında bulunan Maas, o dönem sınırların kapatılmasında bazı sıkıntıların baş gösterdiğini bunu ikinci kez yaşamamak için AB'nin ortak bir tutum sergilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.