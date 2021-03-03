Almanya Merkez Bankası, 1979'dan bu yana ilk kez kâr payı dağıtmıyor

Almanya Merkez Bankası, 1979'dan bu yana ilk kez kâr payı dağıtmıyor

Almanya Merkez Bankası, temerrüt ve faiz artışı riskleri nedeniyle 2020 yılı için kâr payı dağıtmama kararı aldı.

Almanya Merkez Bankası'ndan (Bundesbank), yapılan açıklamada, Banka'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programları kapsamında aldığı tahvillerde zarar edilme olasılığına ve tahvillerde temerrüt riskine karşı ayırdığı karşılık miktarını 2 milyar 400 euro artırdığı bildirildi.

GEÇEN YIL İÇİN KÂR PAYI DAĞITILMAYACAK

Bundesbank, tahvillerde temerrüt riskine karşı ayırdığı karşılık miktarını 18 milyar 800 milyon euroya yükselttiği, bunun sonucunda Bundesbank'ın, geçen yıl için kâr payı dağıtmama kararı aldığı belirtildi.

Artan riskler nedeniyle 1979'dan beri ilk kez kâr payı dağıtmayacak olan Bundesbank, 2019'da Almanya Maliye Bakanlığı'na 5 milyar 900 milyon euro temettü ödemesinde bulunmuştu.

"TEMERRÜT RİSKİ ARTTI"

Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kapsamlı para politikası önlemlerinin Banka'nın bilançosundaki riskleri artırdığını belirterek, "Bu (risklere ayrılan karşılık), geçen yıl risklerdeki artışı sadece kısmen kapsıyor. Bir yandan temerrüt riski arttı. Çünkü büyük hacimli şirket tahvilleri satın aldık. Diğer yandan faiz oranı riski yükseldi." ifadelerini kullandı.

UZUN VADEDE DAHA FAZLA MALİ GÜÇLÜKLE KARŞILAŞILACAK

Salgın sonrası kamu maliyesini tekrar sağlam bir zemine oturtmanın önemine dikkati çeken Weidmann, Almanya'nın uzun vadede daha fazla mali güçlükle karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.