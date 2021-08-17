Almanya, Türkiye'den yeşil hidrojen tedarik edebilir

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ve enerji konusunda iş birlikleri olan Almanya'nın, yeşil hidrojen ithal edeceği potansiyel tedarikçilerden birisi olduğu belirtildi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus Slevogt, Türkiye'nin Almanya'nın yeşil hidrojen ithal edeceği tedarikçiler arasında bulunduğunu ve Türkiye'nin bu yıl içinde oluşturmayı planladığı ulusal hidrojen stratejisine yönelik gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı.

"TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE AJANTAJLI"

Türkiye'nin elektrik üretim maliyetleri açısından avantajlı, hidrojenin taşınması durumunda ise güvenli alternatifleri bulunduğuna işaret eden Slevogt, şunları kaydetti:

"Almanya geçen yıl yayınladığı ulusal hidrojen stratejisi uyarınca temiz kaynaklardan üretilen hidrojeni ülke dışından getirmeyi planlıyor. Türkiye, potansiyel tedarikçiler arasında yer alıyor. Hidrojen tedarikine katkıda bulunabilecek diğer ülkeler Norveç, İzlanda, Avustralya ve Şili.

"TÜRKİYE İLE ENERJİ İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"

Türkiye ile 2012 yılından beri istikrarlı bir enerji iş birliğimiz bulunuyor. AHK olarak enerji sektöründeki oyunculara destek olduğumuz gibi yeşil hidrojende de Türkiye'ye aynı desteği vereceğiz."

"YÜKSEK KARBON AYAK İZİNE SAHİP ŞİRKETLER EKONOMİK ÇEKİCİLİĞİNİ KAYBEDECEK"

Slevogt, özellikle son zamanlarda iklim değişikliği, küresel ısınma gibi alanlarda ciddi mücadele verildiğine dikkati çekerek, "Bu durum, küresel çevre bilincini artırmakla birlikte, şirketlerin ürünlerinde karbon ayak izini düşürme çabalarına zemin hazırladı. Bu sebeple elektriğin temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması, kaynakların verimli kullanılması daha da önemli hale geldi. Bu alanlarda daha fazla araştırma çalışmaları yapılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA YEŞİL MUTABAKAT KARARI TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİNİ ARTIRABİLİR"

Slevogt, yeşil dönüşümün, teknoekonomik ya da sosyopolitik gelişmelere bağlı olacağını vurgulayarak, "Bu anlamda Avrupa Yeşil Mutabakat gibi bir karar, Türkiye'nin hızla yenilenebilir kapasitesinin artmasına sebep olabilir. Çünkü Türkiye, ihracatının yüzde 50'den fazlasını Avrupa bölgesine yapıyor. Bu noktada Türk endüstrisinin önümüzdeki yıllarda bu değişimden etkileneceğini ve iklim dostu teknolojilere talebin artacağını öngörebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.