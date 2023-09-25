Almanya'da ekonomiye güven 5 aydır düşüyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü, eylül ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayınladı. Buna göre büyüyemeyen Alman ekonomisi, iş dünyasına güven veremiyor.

AA

Dünya, artan enflasyon değerleri ve üretim kısıtları ile boğuşuyor.

Yapılan anketler vatandaşların güvenini ölçüyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) gerçekleştirdiği eylül ayı anketinin sonuçlarına göre de Alman iş dünyasının ekonomiye güveni 5 aydır düşüş yaşıyor.

Yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleşen ankete göre, Almanya'da geçen ay 85,8 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle eylülde 85,7 puana indi.

Eylülde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin 82,7’den 82,9 puana çıkması dikkati çekerken, Mevcut Durum Endeksi de 89’dan 88,7 puana geriledi.

Bu arada Alman ekonomisi artan faiz oranları, zayıf küresel ekonomi ve yüksek enflasyon nedeniyle üst üste üç çeyrektir büyüyemedi.

İmalat sektörünün geleceğine yönelik beklentiler kötüleşti

Ifo anketinde, imalat sektörünün geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü belirtildi.

"Alman ekonomisi yerinde sayıyor”

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinde “havanın bulutlu” olduğunu belirterek, “Alman ekonomisi yerinde sayıyor.” ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi

Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösteremedi.

Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise yüzde 0,5 daralma bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülmesi beklenen tek G7 ülkesi olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)