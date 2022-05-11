Almanya’da enflasyonu 41 yılın en yüksek seviyesinde

Dünyada yükselen enflasyon oranları, güçlü bir ekonomiye sahip olan Almanya'da bugün açıklanan nisan ayı verilerine yansıdı.

Almanya, Avrupa'nın en güçlü ekonomisi olarak biliniyor. Ayrıca Türkiye'nın en çok ihracat yaptığı ülke olarak da Almanya öne çıkıyor. Ancak Almanya ekonomisi Avrupa'da yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ile sarsıldı.

Almanya'daki enerji ve gıda fiyatlarındaki keskin artış enflasyonu yukarı yönlü baskılarken savaş da bu eğilimi artırdı.

Alman vatandaşları rahatsızlık duyuyor

Alman vatandaşları enflasyon artışı yaşamadıkları için yaşanan gelişmelere reaksiyon gösteriyor. Önemli ölçüde yüksek enflasyon oranları, Almanya'da daha önce bu seviyeleri görmeyen nüfus için sıkıntılara neden oluyor. Enerji ve gıda fiyatlarındaki keskin artış enflasyonu yukarı yönlü baskılarken savaş da bu eğilimi artırdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayı enflasyon verilerini açıklandı ve Almanya’da enflasyonu 41 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Almanya'nın enflasyonu yüzde 7,4'e çıktı

Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji fiyatlarındaki son yükselişle nisanda yüzde 7,4'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'da enerji fiyatları yıllık yüzde 35,3 arttı

Ülkede enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 35,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 8,6 ve hizmetlerde yüzde 3,2 oldu.

İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana iki aydır art arda en yüksek seviye

Destatis’in açıklamasında, "Nisanda 2022'de enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana iki aydır art arda en yüksek seviyeye ulaştı." denildi.

Açıklamada, Nisan 2022'de gıda fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlara dikkat çekilerek, "Ukrayna'daki savaşın etkisinin giderek daha görünür hale geldiği yer burasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Federal Almanya'da enflasyonun martta 1981'de İran-Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığına vurgu yapıldı.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,8 yükseldi

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,8 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 35,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 8,6 ve hizmetlerde yüzde 3,2 oldu.

Doğalgaz fiyatları yüzde 47,5 artış gösterdi

Nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre doğalgaz fiyatları yüzde 47,5, akaryakıt fiyatları yüzde 38,5, elektrik fiyatları yüzde 19,3 arttı. AB uyumlu TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 7,8 yükseldi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da yıllık enflasyon nisanda yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamlar görülebilir

AA'nın haberine göre, ekonomistler, 2022 için yüzde 6,1'lik ortalama enflasyon beklerken, Rusya’dan enerji ithalatının durması halinde gelecek birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamların da mümkün olabileceğine işaret ediyor.