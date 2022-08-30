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    Almanya'da havalimanları, koronavirüs öncesindeki yolcu sayısına ulaşamadı

    Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden olan havacılık, Almanya'da toparlanamadı. Ülkedeki Havalimanları Birliği, eski günlere dönmenin en erken 2025'te gerçekleşeceğini düşünüyor.
    • 30.08.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 12:31
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    Almanya'da havalimanları, koronavirüs öncesindeki yolcu sayısına ulaşamadı

    Almanya'da havacılık sektörü, koronavirüs salgını nedeniyle ağır yara aldı.

    Avrupa'nın en büyük ekonomisi, pandemi öncesi seviyeye henüz ulaşabilmiş değil.

    Personel sıkıntıları ve bu yüzden yaşanan uçuş iptalleri, hedef ulaşılmasını geciktiriyor.

    Almanya havalimanlarının yolcu sayısı belli oldu

    Alman Havalimanları Birliği (ADV), temmuz ayına ilişkin Almanya havalimanlarının yolcu sayısını açıkladı.

    Buna göre, havalimanlarının temmuzda ağırladığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,1 artarak 17,74 milyon oldu.

    Salgın öncesini yakalayamadılar

    Artışa rağmen, temmuzda yolcu sayısı salgın öncesi olan 2019 Temmuz seviyesinin yüzde 28,7 altında kaldı. Bu oran Haziran 2022’de yüzde 27 olarak salgın sonrası en düşük değere gerilemişti.

    Böylece Alman havalimanlarında yolcu sayısını koronavirüs salgını öncesi seviyeye ulaştırmada ivme kaybı yaşandı.

    Toparlanma için 2025 tahmini

    ADV ise koronavirüs salgınının damgasını vurduğu zayıf bir yılın ardından 2022'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının keskin bir şekilde artmasını bekliyor.

    Almanya'da 2021 hava yolu yolcu sayısı 80 milyon seviyesinde kalırken, bu yıl rakamın 180 milyona ulaşması bekleniyor. ADV, yolcu sayısında koronavirüs öncesi seviyeye en erken 2025'te ulaşılmasını öngörüyor.

    Almanya da havalimanları, koronavirüs öncesindeki yolcu sayısına ulaşamadı #1

    Personel sıkıntısı ve grevler gündemden düşmüyor

    Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörü, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya.

    Almanya’daki havalimanları ve hava yolu şirketleri, yer hizmetleri, güvenlik personeli ve uçuş görevlileri dahil tüm alanlarda ciddi bir personel yetersizliğiyle mücadele ediyor.

    Ülkede özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

    Almanya da havalimanları, koronavirüs öncesindeki yolcu sayısına ulaşamadı #2

    Türkiye'den 2 bin işçi talebi

    Bunun üzerine havalimanlarını işleten şirketlerin talebiyle Alman makamları, haziran sonunda Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havalimanlarında konuşlandırılmasına yeşil ışık yakmıştı.

    Alman Pilot Sendikası Cockpit 31 Temmuz'da, Alman hava yolu şirketi Lufthansa’da çalışan pilotların ücret artışlarında anlaşma sağlanamazsa grev kararı almıştı.

    Pilotların ücretleri için pazarlık

    Sendika, pilotlara bu yıl için yüzde 5,5 ücret artışı, gelecek yıldan itibaren ise ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.

    Sendika ile Lufthansa arasında görüşmeler ise halen devam ediyor.


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