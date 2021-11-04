Almanya'da hizmet sektörü olumsuz etkilendi

IHS Markit tarafından hazırlanan veriler, Almanya'da tedarik dar boğazları ve yükselen enerji fiyatlarının hizmet sektörünü olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Almanya'da, tedarik dar boğazları ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu son 28 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkisiyle Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 52,4 puana geriledi.

PMI, EKİMDE 52,4 PUAN OLDU

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai verilere göre, Almanya'da eylülde 56,2 puan olan hizmet sektörü PMI, ekimde 52,4 puana geriledi. Beklenti, endeksin 52,4 puana inmesi yönündeydi.

DÜŞÜŞ, TEDARİK DAR BOĞAZLARI VE ENERJİ FİYATLARININ HİZMET SEKTÖRÜNE OLUMSUZ ETKİSİNDEN KAYNAKLANDI

IHS Markit açıklamasında, söz konusu düşüşün, tedarik dar boğazları ve yükselen enerji fiyatlarının hizmet sektörüne olumsuz etkisinden kaynaklandığı belirtilerek, enerji maliyetlerindeki yükselişle birlikte hizmet sektöründe yukarı yönlü fiyat baskılarının daha da arttığı kaydedildi.

İMALAT VE HİZMET SEKTÖRLERİ, EKONOMİNİN ÜÇTE İKİSİNDEN FAZLASI

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.