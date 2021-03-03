Almanya'da kısıtlamalar hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da koronavirüs salgınına yönelik kısıtlamaların hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri nedeniyle sektörün Satınalma Yöneticileri Endeksi geriledi.

Almanya'da IHS Markit tarafından hazırlanan nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisine göre, Almanya'da ocakta 46,7 olan hizmet sektörü PMI, şubatta 45,7 puana geriledi. Beklenti, endeksin 45,9 puana gerilemesi yönündeydi.

UMUT KORONAVİRÜS AŞISINDA

IHS Markit’in açıklamasında, Almanya’da hizmet sağlayıcı şirketlerin koronavirüs aşılarıyla gelecek konusunda umutlu oldukları da belirtildi.

Ulaşım ve depo tedarikçileri hariç bütün hizmet alt sektörlerin faaliyetlerinde gerileme kaydedildi.

Ocakta 50,8 olan bileşik PMI verisi ise imalat sanayisinin katkısıyla şubatta 51,1 puana yükseldi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

MERKEL, EYALET BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK

Başbakan Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla bugün video konferans yöntemi ile bir kez daha tedbirleri görüşecek. Bu toplantıda, vaka sayılarının durumuna göre tedbirlerin gevşetilmesi konusunda yeni kararlar alınması bekleniyor.