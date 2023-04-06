Almanya'da şirket iflasları son üç yılın zirvesine çıktı Almanya'daki şirket iflasları, Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde.

AA

Almanya, Avrupa'nın ekonomi devi ve Türkiye'nin de en büyük ihracat ortağı.

Almanya'daki ticaret hayatındaki dalgalanmalar bu nedenle daha büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Koronavirüs salgını ve sonrasındaki Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'yı da etkilemeyi başardı.

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkedeki mart ayına ilişkin şirket iflas trendleri raporunu açıkladı.

İflaslar 3 yılın en yüksek seviyesi

İyileşen ekonomik beklentilere rağmen ülkede iflas eden şirket sayısının martta yaklaşık son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Yıllık yüzde 24 arttı

Rapora göre, geçen ay Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları, Mart 2022'ye göre yüzde 24 artarak 959'a yükseldi. İflaslardaki artış, şubat ayına göre de yüzde 15 oldu.

"Artan maliyetler, personel giderleri ve faiz oranlarındaki artış birçok şirkete yük"

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, olağanüstü düşük iflas sayılarının olduğu zamanların şimdilik geride kaldığını belirterek, "Pahalı enerji ve malzemeler nedeniyle artan üretim maliyetleri, artan personel giderleri ve faiz oranlarındaki önemli artış şu anda birçok şirkete yük oluyor." ifadesini kullandı.

Müller, öncü göstergelerin Avrupa'nın en büyük ekonomisinde, iflas sayısında önümüzdeki aylarda daha fazla artışa işaret etmediğini kaydetti.

Almanya'nın ekonomisi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerinin finansman maliyetlerini artırıyor.

Bu arada, Alman sendikalar da alışılmışın dışında yüksek enflasyon karşısında çalışanlar için enflasyon üzerinde ücret artışları talep ediyor.