Almanya'da toptan elektrik fiyatları 20 yılın zirvesine çıktı

Avrupa enerji krizi yaşarken hava sıcaklıklarının düşmesinin de etkisiyle toptan elektrik fiyatları artarken, doğalgaz rezervleri de tükendi.

Almanya'da 2020'de 30 euro olan megavatsaat başına ortalama elektrik toptan satış fiyatı, geçen yıl ortalama 97 euroya yükseldi.

Uzmanlar, fiyatlardaki artış nedeniyle hanelerin çok daha yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya kalacağını öngörüyor. Almanya'da spot piyasada elektrik fiyatları, 2021 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 2 kattan fazla artışla son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

MEGAVATSAAT 30 EURODAN 97 EUROYA ÇIKTI

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur verilerine göre, 2020'de 30 euro olan megavatsaat başına elektrik toptan satış fiyatı geçen yıl ortalama 97 euroya yükseldi.

Haziran 2021'de 74,08 olan megavatsaat başına ortalama elektrik toptan satış fiyatı, Aralık 2021'de 221 euroya, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı 20-26 Aralık haftasında da 293 euroya kadar çıktı. Elektriği satın almak için toptan fiyat ödeyen enerji şirketleri, daha sonra tüketicilere satıyor.

ALMANYA'DA ELEKTRİK FATURALARI ARTACAK

Toptan satış, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğu için değişimler gelecekteki fiyat eğilimlerine yönelik gösterge niteliği taşıyor. Uzmanlar, toptan elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle Almanya'da hanelerin çok daha yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulunuyor.

FİYATLARDAKİ SERT YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Salgın sürecinde 2020'de uygulanan sert kısıtlamaların ardından toparlanma döneminde enerji arzındaki dar boğazlar, Almanya'da 2021 ve 2022'de fiyatların yüksek olmasının ana nedeni olarak gösteriliyor. Köln Üniversitesi Enerji Ekonomisi Enstitüsü'nün yaptığı analizde, Almanya'da elektrik fiyatlarının 2021 ve sonrasında yüksek olmasının ana nedeninin yüksek doğalgaz fiyatları olduğu belirtildi.

Analizde, salgının başladığı 2020'de bütün dünyada elektrik, doğalgaz ve taş kömürü talebinde düşüş yaşandığına işaret edilerek, "2020'de elektrik 2019'a göre önemli ölçüde daha ucuzdu. 2021 boyunca küresel ekonomi toparlandı, böylece yakıt fiyatları fırladı. Bunun ve yüksek karbon emisyon fiyatlarının bir sonucu olarak geçen yıl özellikle elektrik fiyatları keskin bir şekilde yükseldi." ifadelerine yer verildi.

SOĞUK HAVA KOŞULLARI REZEVLERİ TÜKETTİ

Almanya, doğalgazı hem ısınma hem de elektrik üretimi için kullanıyor. 2020-2021'de uzun ve soğuk kış şartları nedeniyle ülkenin doğalgaz rezervleri daha fazla tükenirken, Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 30 Ocak itibarıyla ülkede gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 36,88'e geriledi. Söz konusu oran, 2020'de yüzde 90 seviyesinde bulunuyordu.

Avrupa'da vadeli doğalgaz piyasasında fiyatlar, Rusya'nın düşük enerji arzı, Avrupa'da soğuk havanın etkili olması ve enerji krizi endişeleriyle yükseldi. ABD ve Körfez bölgesinden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatları ise Asya ülkeleriyle rekabet ve yüksek fiyatlar nedeniyle gaz tedarikinde yaşanan dar boğaza çare olamadı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞE NEDEN OLDU

Olumsuz hava koşulları, ülkede 2021'de başta rüzgar santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminde düşüşe neden olurken, Almanya, Aralık 2021'de 6 nükleer santralinden 3'ünü kapattı. Ülkede elektriğin pahalı olmasının bir nedeninin de elektrik fiyatlarında temiz enerji finansman sisteminin uygulanması olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Almanya'da gaz ve elektrik tedariki sözleşmeleri uzun dönemli veya yıllık olarak yenilendiği için fiyat artışları müşteriye hemen yansıtılmıyor.